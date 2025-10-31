Vecinos confinados, autoevacuados y tres heridos en un incendio en el centro de Reus

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un incendio que se declaró ayer por la noche en un piso del Passeig Prim de Reus obligó a confinar y evacuar a una treintena de vecinos de un edificio de planta baja más once pisos. Los Bomberos, que recibieron el aviso a las 21.26 horas, se desplazaron al lugar de los hechos con cuatro dotaciones.

El fuego se habría originado en la campana extractora de la cocina de un cuarto piso y quemó también algunos muebles del lado. Al llegar, los Bomberos comprobaron que el fuego ya estaba prácticamente extinguido con un extintor, y se dedicaron a revisar puntos calientes y ventilar tanto la vivienda como el cajón de la escalera, que había quedado afectado por el humo.

Una treintena de vecinos se autoevacuaron a la calle, mientras que el resto quedaron confinados en sus domicilios. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a tres personas, dos de las cuales fueron trasladadas en estado menos grave al hospital y una tercera fue dada de alta en el mismo lugar. El SEM activó tres ambulancias para atender el incidente.