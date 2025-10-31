Sucesos
Vecinos confinados, autoevacuados y tres heridos en un incendio en el centro de Reus
Dos personas fueron trasladadas en estado menos grave al hospital, mientras que la tercera ya ha sido dada de alta
Un incendio que se declaró ayer por la noche en un piso del Passeig Prim de Reus obligó a confinar y evacuar a una treintena de vecinos de un edificio de planta baja más once pisos. Los Bomberos, que recibieron el aviso a las 21.26 horas, se desplazaron al lugar de los hechos con cuatro dotaciones.
El fuego se habría originado en la campana extractora de la cocina de un cuarto piso y quemó también algunos muebles del lado. Al llegar, los Bomberos comprobaron que el fuego ya estaba prácticamente extinguido con un extintor, y se dedicaron a revisar puntos calientes y ventilar tanto la vivienda como el cajón de la escalera, que había quedado afectado por el humo.
Una treintena de vecinos se autoevacuaron a la calle, mientras que el resto quedaron confinados en sus domicilios. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a tres personas, dos de las cuales fueron trasladadas en estado menos grave al hospital y una tercera fue dada de alta en el mismo lugar. El SEM activó tres ambulancias para atender el incidente.