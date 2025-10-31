Reus instalará un tren gigante en el parque del Trenet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ya ha iniciado los trabajos de remodelación del área de juegos infantiles del parque del Trenet, en el marco del plan de mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario urbano que impulsa la Concejalía de Vía Pública a través del Plan de Inversión 2024.

En este espacio se instalará próximamente una gran estructura multijuego en forma de tren, fabricada artesanalmente con madera de robinia —un material natural, duradero y sostenible— que convertirá el parque del Trenet en un espacio de referencia para el barrio y para toda la ciudad. Las obras las ejecuta la empresa Sevima Soldadors SL, adjudicataria del contrato con un presupuesto de 109.483,22 euros.

Un diseño único y hecho a medida para el parque del Trenet

El nuevo tren será una propuesta visualmente espectacular, con una locomotora principal jugable tanto por fuera como por dentro, que incluirá redes, zonas de refugio y varios elementos interactivos. Detrás de la locomotora se añadirá un vagón de mercancías semiabierto con un tobogán de acero inoxidable y un recorrido interior lleno de retos para los niños.

Este gran tren artesanal de madera de robinia tendrá una longitud aproximada de 25 metros, una altura de casi 5 metros y una anchura de 4,5 metros. El diseño es exclusivo para el parque del Trenet de Reus y combina juegos que fomentan la motricidad, el equilibrio y la imaginación de los más pequeños.

Un espacio de juego completo y renovado

Además de la gran estructura del tren, la remodelación incluye:

Un columpio de tres módulos (con asiento cuna, asiento nido y asiento plano).

Un arenal con casita con tejado, polea y cubo para recoger arena.

con tejado, polea y cubo para recoger arena. Una mecedora para dos personas.

El área, de 935 m² de superficie, está delimitada por una valla de madera y pavimentada con sablón. Las antiguas estructuras se sustituirán por modelos nuevos y personalizados, que darán un aire totalmente renovado y singular al parque.

Madera de robinia : calidad, resistencia y sostenibilidad

La madera de robinia es la más dura de Europa y puede instalarse directamente sobre el suelo sin tratamientos químicos, ya que pertenece a la clase de resistencia 1–2 segundos la norma DIN EN 350-2. Esta madera tiene una alta resistencia natural a los hongos y a los insectos y una durabilidad media superior a los 20 años, hecho que la convierte en una opción ecológica y sostenible para espacios públicos.