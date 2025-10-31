Aigües de Reus invierte más de 2 millones de euros en obras para mejorar el servicio de agua

La obra que cuenta con un presupuesto más elevado es la recuperación de tres pozos situados dentro del recinto del aeropuerto de Reus.Cedida

Aigües de Reus afronta la recta final del año con un volumen destacado de obras ya en marcha, a punto de finalizarse o próximas a empezar, que suman una inversión superior a los 2 millones de euros. Gran parte de los trabajos se centran en la renovación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, aunque también hay proyectos encaminados a un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos del municipio.

El concejal responsable del servicio, Daniel Rubio, ha destacado que “los trabajos que llevamos a cabo no representan ningún gasto para los vecinos, sino que están financiados íntegramente por la empresa municipal de aguas”. En más, ha remarcado que las inversiones no sólo combaten urgencias y averías, sino que también aseguran el mantenimiento a largo plazo del servicio, su eficiencia y la sostenibilidad.

Entre las obras actuales, la más significativa es la recuperación de tres pozos dentro del recinto del aeropuerto de Reus, con un presupuesto de 560.773 euros (IVA excluido). El objetivo es volver a poner en uso unos pozos que habían quedado inactivos por la complejidad de su gestión dentro de una infraestructura estratégica. Se prevé que a principios de 2026 el agua ya pueda aprovecharse.

También se acerca a la finalización la reparación del “depósito Viejo” de agua, una obra modernista con gran valor patrimonial. Los trabajos, iniciados en mayo con un presupuesto de 370.000 euros (IVA excluido), han incluido la conservación de revestimientos, cierres y solera, así como la mejora del drenaje.

Otras obras en curso incluyen la construcción de una nueva red de agua por el riego de los huertos urbanos de la calle d'Astorga y la reparación de la red de abastecimiento del barrio Fortuny, donde las cañerías existentes ya estaban obsoletas.

Antes de que acabe el año, está previsto iniciar varias obras de renovación de redes en calles como Gandesa, Presidente Macià, Escultor Modesto Enero y otras zonas, con una inversión superior a los 300.000 euros (IVA excluido). También se harán mejoras en redes de saneamiento y abastecimiento en las calles Frederic Soler, Bernat de Bell-lloc y Doctor Domènech, con un presupuesto de 125.355 euros (IVA excluido).

Entre los proyectos más relevantes previstos, destaca la construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable en el polígono Agro-Reus, con un presupuesto de 490.122 euros (IVA excluido), que permitirá eliminar nitratos y otros contaminantes, haciendo el agua apta para el consumo y potencialmente ampliando el suministro en la ciudad.

Estas actuaciones forman parte de los planes de inversiones de Aguas de Reus y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, así como del Plan de Acción Municipal 2023-2027, que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua y asegurar la calidad.

La empresa informa a los vecinos del inicio de las obras y mantiene un teléfono de atención (977 345 843) para resolver cualquier consulta, agradeciendo la colaboración ciudadana y esperando minimizar las molestias durante los trabajos.