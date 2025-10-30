Abierta la inscripción para la III Jornada de Sexualitat i Diascapacitat a Reus

La clausura irá a cargo de Andreu López Carrillo, responsable del Servicio de Atención a la Salud Sexual de las Personas con Discapacidad Intelectual (SASS-DI) de la Fundación VillablancaAyuntamiento de Reus

El Ayuntamiento de Reus ha abierto las inscripciones para participar a la III Jornada de Sexualitat i Diascapacitat. Cicles de la Vida, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el Centro Cívico Gregal. La iniciativa, organizada por la Comisión de Sexualidad del Consejo Municipal de la Discapacidad de Reus, cuenta con la colaboración del grupo de trabajo por los derechos sexuales de la Concejalía de Salud y Deportes.

La actividad se dirige tanto al público general como profesionales, estudiantes y familias vinculadas a los ámbitos de la discapacidad y la sexualidad. El objetivo es visibilizar y reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional a lo largo de todas las etapas vitales, y ofrecer herramientas para acompañarlas en su vivencia afectiva y sexual.

El programa incluye varias ponencias y experiencias prácticas. Participarán Gemma Deulofeu Villanueva, psicóloga y sexóloga; Mercè García Aineto y Gerard Roig Altés, que abordarán los cambios corporales a lo largo de la vida; y Axel Gairí Roig, que presentará “Dinder Club”, la primera aplicación de citas para personas con discapacidad intelectual.

La clausura irá a cargo de Andreu López Carrillo, del Servicio de Atención a la Salud Sexual de la Fundación Villablanca, y de Sonsoles Jiménez Jiménez, técnica de Salud Sexual del Ayuntamiento de Reus.

La jornada es gratuita, pero hace falta inscripción previa a través de la web del Ayuntamiento de Reus.