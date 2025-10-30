El Ayuntamiento de Reus acoge la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona

El objetivo es que las personas afectadas con un problema de salud mental participen y estén en el centro de las actuaciones que se hacen para mejorar su inclusión y calidad de vida.Cedida

El Ayuntamiento de Reus será este viernes 31 de octubre el escenario del Encuentro Institucional 2025 de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona, que se llevará a cabo de 12 a 13 h en la sala de plenos municipal. El acto se enmarca dentro del Mes de la Salud Mental y servirá para conmemorar el duodécimo aniversario de este espacio de coordinación entre instituciones, entidades y profesionales del territorio.

El encuentro contará con la inauguración de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y la clausura del concejal de Deportes y Salud, Enrique Martín. Durante la sesión, se presentarán los proyectos desarrollados durante el curso 2024-2025 por las cuatro comisiones que integran la Mesa, y se hará un llamamiento a todos los agentes implicados para reforzar el apoyo a las iniciativas de salud mental y consolidar el trabajo conjunto que se ha impulsado los últimos años.

La Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona está planteada para ser un espacio de encuentro y trabajo colaborativo entre administraciones públicas, entidades sociales y profesionales de diferentes ámbitos. Desde su creación, se ha consolidado como una herramienta clave para detectar necesidades e impulsar políticas locales que mejoren la atención y el bienestar de las personas con problemas de salud mental.

El objetivo principal es situar a las personas afectadas en el centro de todas las actuaciones, promoviendo su inclusión social y mejorando su calidad de vida. Por eso, este espacio fomenta la participación activa tanto de entidades y organizaciones del tercer sector como de instituciones públicas, con la voluntad común de construir una sociedad más abierta, empática y justa.

Actualmente, la Mesa|Tabla se estructura en cuatro comisiones temáticas: infantojuvenil, cuerpos de seguridad y protección civil, servicios sociales y salud, que trabajan de manera coordinada, para abordar los diferentes retos que plantea la salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria.