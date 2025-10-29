Los alumnos de la URV podrán hacer estancias de formación dual en el Ayuntamiento de Reus

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el rector de la URV, Josep Pallarès, firmando el convenio de cooperación.Ayuntamiento Reus

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el rector de la URV, Josep Pallarès, han firmado este miércoles el convenio de cooperación educativa que permitirá que estudiantes de la URV puedan realizar estancias de formación dual en el Ayuntamiento de Reus. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Reus se convierte en administración pionera en el desarrollo de programas de formación dual de estudiantes de la Universidad Rovira i Virgili.

Las estancias de formación dual permiten a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, de manera que se favorezca la adquisición de competencias que los preparen para ejercer actividades profesionales, les faciliten la empleabilidad y les fomenten la capacidad de emprendeduría. Las estancias también tienen como objeto el desarrollo del trabajo de fin de grado o máster del estudiante. El programa se configura en la realización de actividades académicas integradas en el plan de estudios.

El acuerdo permite al Ayuntamiento de Reus ampliar la cartera de servicios que ofrece al alumnado de la URV. Así, además de seguir ofreciendo plazas donde poder realizar prácticas universitarias, ahora gracias al programa de formación dual, también ocurrirá centro de formación, siempre en colaboración con la universidad.

Hasta ahora, la URV ha firmado acuerdos para impulsar el programa en administraciones públicas con los ayuntamientos de Salou y Reus, en los cuales está previsto que las estancias de formación dual se inicien este mismo curso 2025-2026.

En el caso de Reus, el convenio se circunscribe inicialmente con la Facultad de Ciencias Jurídicas, y permitirá que el Ayuntamiento acoja estudiantes del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

El Ayuntamiento de Reus firma el convenio con la voluntad de trabajar conjuntamente con la URV para complementar la formación académica de los alumnos y prepararlos para el ejercicio de su actividad profesional. Al mismo tiempo, el acuerdo tiene la intención de acercar la función pública a los estudiantes.

Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, afirma que «el acuerdo busca que el alumnado valore positivamente el poder formarse profesionalmente como trabajadores públicos, haciendo carrera profesional a la administración local. Participar en este proyecto nos permite formar y captar talento en el sector público, donde estamos apostando por la transformación, la modernización y la digitalización para dar mejor servicio a la ciudadanía».

El rector de la URV, Josep Pallarès, explica que, aunque la URV ya tiene experiencia de formación dual universitaria con acuerdos con diferentes empresas «hasta ahora no habíamos podido hacer formación dual con la administración pública. Por lo tanto, hoy somos pioneros en dar un paso adelante que nos permitirá ofrecer esta posibilidad a los estudiantes».

El acto de firma del convenio de colaboración también ha contado con la presencia de Iolanda Tortajada Giménez, vicerrectora de Política Académica y Calidad; Àngels Galiana, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas; Catalina Jordi Amorós, coordinadora de grados y másters de la Facultad de Ciencias Jurídicas; Josep Baiges, concejal del Área de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento; y Manel Muñoz, concejal del Área de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno.