La 28.ª Feria del Aceite DOP Siurana se hará en Reus los días 14 y 15 de noviembre

Los días 14 y 15 de noviembre llega a Reus la 28.ª Feria del Aceite DOP Siurana (Fiesta del Aceite Nuevo), un certamen organizado conjuntamente por la Agencia Reus Promoción, el Consejo Regulador de la DOP Siurana y la Unión Corporación Alimentaria de Reus, en el cual estarán presentes los productores más importantes de la Denominación de Origen. El acontecimiento tendrá lugar en la plaza de la Llibertat en horario de 17 a 21 h el viernes y de 10 a 14 h y de 17 a 21 h el sábado.

El objetivo de la feria es dar la bienvenida al aceite nuevo y reunir en la ciudad a los productores más importantes de la DOP Siurana. «Reus sigue siendo la primera feria de Cataluña donde se presenta de forma conjunta el aceite nuevo de la temporada, y el primer lugar donde los asistentes tienen la posibilidad de probar y comprar una veintena de aceites nuevos diferentes de la Denominación de Origen Protegida Siurana», ha destacado la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

El resultado de esta larga trayectoria de la Fiesta del Aceite Nuevo de Reus comporta que se haya consolidado en el calendario de acontecimientos gastronómicos del país, y que se haya convertido en una cita de referencia en la promoción de los productos agroalimentarios en Cataluña. En este sentido, cada vez más visitantes de todo el país se desplazan a la ciudad durante las fechas de la Feria para comprar este producto de gran calidad, esencial en la dieta mediterránea. También hay que decir que se ha afianzado como un modelo de éxito, tanto con respecto a la divulgación del producto como por el alto volumen de ventas.

Otro aspecto relevante de este acontecimiento es la gran implicación de sectores y entidades de la ciudad que se suman a la Feria del Aceite con la organización de diferentes actividades durante la misma semana. Les asociaciones comerciales de la ciudad, el Mercado Central y el Mercado del Carrilet, el Gremio de Panaderos participan en estas actividades y contribuyen a que la llegada del aceite nuevo se convierta en toda una fiesta en Reus. Las actividades están dirigidas a todos los públicos, especialmente el familiar. Por otra parte, se sigue premiando a los compradores de aceite de la Feria con boletos «rasca-rasca» con diferentes premios.

Entre las actividades paralelas hay que destacar la segunda edición del concurso de alioli y el desayuno degustación del sábado la mañana, que es solidario y el 50% de la recaudación irá destinada a la Marató de TV3. La longaniza que se servirá está elaborada por Cal Sendra.

Para los más pequeños, el viernes por la tarde estará la merienda de pan con aceite y chocolate, con el objetivo de promocionar el producto recuperando esta tradicional merienda, que preparará al Gremio de Formers de Reus i Comarca y que irá acompañado de la actuación de la Escuela de Dansa Artis de Reus.

Una semana llena de actividades



La Feria del Aceite DOP Siurana se enmarca dentro de una semana temática que transforma Reus en capital del aceite nuevo. Entre las iniciativas destacadas está la campaña especial a los Mercados Central y del Carrilet de Reus. Del 10 al 14 de noviembre, las paradas obsequiarán a sus clientes con boletos para el sorteo de diferentes premios de aceite Siurana, como son 5, 10, 15 y 20 litros y uno primer premio consistente en «tu peso en aceite». El sábado 15 de noviembre, a las 17.30 h, a la Feria del Aceite Nuevo, se extraerán los boletos ganadores y para obtener el premio será necesario encontrarse en la plaza en el momento del sorteo.

Un año más, durante este fin de semana, los hoteles de Reus ofrecerán una oferta especial. El paquete que proponen incluye aceite nuevo DOP Siurana y un ticket cultural, que permite la entrada en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad.

Además, el jueves 20 de noviembre, de 9.30 a 12.30 h, tendrá lugar la Jornada Sostenibilidad en REDESSA Tecnoparc, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Cataluña con la colaboración del HUB Food-Tech&Nutrition.