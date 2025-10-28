Sal Emergui: «Los últimos dos años marcan un antes y un después para los israelíes, los palestinos y la región entera»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Se puede descifrar Israel?

«No, y por eso he puesto descifrando, y descifrado. Es un proceso largo, complicado, y, si bien estoy en Israel desde 1997, todavía hay aspectos que me sorprenden. Es seguramente el país más observado del mundo, pero hay muchas partes que son desconocidas. Quise hacer un libro explicando quién son los israelíes o qué es Israel sin prejuicios, sin defender ni condenar, sólo exponiendo datos y entrevistas».

Parece que todo el mundo está a favor o en contra de Israel. ¿Cómo es la realidad a dentro?

«Hay el eslogan dos israelíes, tres opiniones, y he confirmado que es verdad. Israel es un país muy complejo. Las principales manifestaciones contra Netanyahu son en Israel, en Tel Aviv. Cuando me preguntan qué piensa un israelí, es imposible saberlo».

¿Cómo ha visto la evolución del país y la sociedad?

«Ha habido un cambio mucho, muy fuerte. A pesar de los problemas, es uno de los países con un crecimiento demográfico más alto del mundo. La media es de más de tres hijos por familia. Cada vez hay, por ejemplo, más conservadores religiosos, pero también más centros comerciales. Con todo, hay un antes y un después del 7 de octubre (del 2023)».

¿Cómo ha afectado la Guerra de Gaza al libro?

«El libro tenía que salir en noviembre del 2023. El 6 de octubre, yo estaba haciendo la agenda de posibles presentaciones y, de repente, el 7 de octubre, quedó patente que iniciaba una escalada que no era como las de antes. Tampoco pensaba que duraría dos años, y creo que ni Netanyahu lo pensaba. En el libro hablo de facetas como la tecnología, el espionaje o la cultura. Aunque ya tenía unas 500 páginas, era imposible que saliera sin ninguna mención al 7 de octubre».

¿Qué era diferente?

«Había tensiones, como siempre, pero ocurrió por sorpresa. No fueron sólo proyectiles, sino que entraron efectivos que invadieron ciudades, kibutzim, un festival de música... Israel ha sufrido guerras desde 1948. Incluso, los ataques de Egipto y Siria de 1973 fueron en las fronteras, hacia los soldados, no contra las casas».

¿La paz es posible?

«Más que paz, yo hablaría de tregua. La gran pregunta es si durará o no. Con todo, ahora mismo no se habla de paz, porque, primero, entre Israel y Hamás es imposible. La única forma, hoy por hoy, que haya una solución de dos estados sería una imposición internacional».

Parte de la sociedad pide la expulsión de Israel de competiciones deportivas o de Eurovisión. ¿Qué opina?

«Hay una diferencia si se hace boicot al país o al ciudadano. Es un debate complicado. En el caso de la cultura, muchos de los boicoteados son gente de izquierda contrarios a la guerra. Con la Vuelta, mucha gente veía la presencia del equipo Israel-Premier Tech como un motivo para protestar. Lo veían como un embajador de Israel. Si ahora vienen tres turistas israelíes a Reus y no los dejan entrar en un local, no creo que ayude mucho, porque, aparte que podrían ser antiguerra, pensarán que hay antisemitismo. Hay que ver caso por caso».

Israel es país de contrastes: se piensa en la parte más tradicional, pero también es un puntero tecnológico.

«Sí, un 12% de la fuerza laboral en Israel pertenece al high-tech, que es la locomotora económica del país. Ha superado la crisis de la pandemia básicamente por el Startup Nation y la fuerza del high-tech. También es verdad que este sector ha sufrido boicots serios, como gente que dice ‘nos gusta mucho el producto, pero no podemos seguir haciendo negocios por la cuestión de Israel’. No sé si perderá más a quién no da el servicio o quién lo pierde».

¿A quién perjudica más?

«Ahora mismo Israel afronta el momento de más aislamiento de su historia. No recuerdo un ambiente tan antiisraelí como ahora. Me gusta ponerme en la piel de las dos partes, tanto de la empresa que no quiere hacer negocios como con la que no entiende el boicot. Uno de los objetivos de este movimiento es provocar una presión internacional sobre Israel. Eso provoca que haya en el país cada vez más personas contra los acuerdos, pero también de otros que están a favor del boicot».

¿Por qué empezó a escribir el libro?

«Quería escribir un libro sobre Israel desde dentro de Israel, hablando con los israelíes. Muchas veces se habla sobre los israelíes sin hablar de los israelíes. Conocí el origen del Startup Nation, del Mosad... No quería hablar mucho del conflicto, pero es imposible hablar de Israel sin mencionarlo, porque lo acompaña en su historia. Ahora no se puede hablar de los palestinos, de los israelíes y de la región, ni siquiera de los Estados Unidos o de Europa, sin referirse a los últimos dos años».

¿Qué han supuesto?

«Marcan un antes y un después para los israelíes, los palestinos y la región entera».