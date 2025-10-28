Reus amplía los horarios de los espacios patrimoniales por Todos los Santos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus Promoción ampliará los horarios de los principales espacios patrimoniales de la ciudad entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. El objetivo es facilitar que visitantes y familias puedan descubrir la riqueza patrimonial y cultural de Reus durante los días festivos.

Estas fechas son un buen momento para acercarse a la ciudad con la Pulsera Visit Reus, pensada por todas las edades y a un precio único que permite acceder libremente a cinco de los espacios más importantes y simbólicos de Reus: el Instituto Pere Mata, el Gaudí Centre Reus, la Prioral y el Campanario de Sant Pere, los museos de la ciudad y realizar una degustación del vermú de Reus a la Estación Enológica.

Horarios especiales

Pabellón de los Distinguidos – Instituto Pere Mata

Visita libre con audioguía

Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Sábado 1 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Domingo 2 de noviembre: de 11 a 14 h

Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Campanario

Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Sábado 1 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Domingo 2 de noviembre: de 11 a 14 h

Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h

Estación Enológica – Casa del Vermú y del Vino

Visita libre

Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h

Sábado 1 de noviembre: de 10 a 14 h y de 17 a 19 h

Sábado 2 de noviembre: de 10 a 14 h

Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h

Ruta del Modernismo

Visita guiada con salida desde la Estación Enológica

Sábado 1 de noviembre: visita en catalán a las 11.30 h

Gaudí Centre

Visita libre con audioguía o mediante la app desde el dispositivo móvil, con su horario habitual

De lunes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h

Domingos y festivos: de 11 a 14 h

Las actividades se pueden reservar a través de la web ticket.reusturisme.cat.