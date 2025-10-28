Sociedad
Reus amplía los horarios de los espacios patrimoniales por Todos los Santos
El objetivo es facilitar que visitantes puedan descubrir la riqueza cultural de la ciudad durante los días festivos
Reus Promoción ampliará los horarios de los principales espacios patrimoniales de la ciudad entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. El objetivo es facilitar que visitantes y familias puedan descubrir la riqueza patrimonial y cultural de Reus durante los días festivos.
Estas fechas son un buen momento para acercarse a la ciudad con la Pulsera Visit Reus, pensada por todas las edades y a un precio único que permite acceder libremente a cinco de los espacios más importantes y simbólicos de Reus: el Instituto Pere Mata, el Gaudí Centre Reus, la Prioral y el Campanario de Sant Pere, los museos de la ciudad y realizar una degustación del vermú de Reus a la Estación Enológica.
Horarios especiales
Pabellón de los Distinguidos – Instituto Pere Mata
Visita libre con audioguía
- Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
- Sábado 1 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
- Domingo 2 de noviembre: de 11 a 14 h
- Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
Campanario
- Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
- Sábado 1 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
- Domingo 2 de noviembre: de 11 a 14 h
- Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h y de 16 a 18 h
Estación Enológica – Casa del Vermú y del Vino
Visita libre
- Viernes 31 de octubre: de 11 a 14 h
- Sábado 1 de noviembre: de 10 a 14 h y de 17 a 19 h
- Sábado 2 de noviembre: de 10 a 14 h
- Lunes 3 de noviembre: de 11 a 14 h
Ruta del Modernismo
Visita guiada con salida desde la Estación Enológica
- Sábado 1 de noviembre: visita en catalán a las 11.30 h
Gaudí Centre
Visita libre con audioguía o mediante la app desde el dispositivo móvil, con su horario habitual
- De lunes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
- Domingos y festivos: de 11 a 14 h
Las actividades se pueden reservar a través de la web ticket.reusturisme.cat.