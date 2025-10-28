El Ayuntamiento adjudica las obras de dos nuevas fases del proyecto 'Reus, ciudad inclusiva'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado los contratos de obras de dos nuevas fases del proyecto Reus, ciudad inclusiva, el plan para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida y con visión reducida de los principales itinerarios de peatones. Las dos obras tienen un presupuesto de adjudicación de 268.241,6 euros (IVA incluido).

Los trabajos corresponden a dos fases del plan y se licitan en lotes diferentes. Una primera fase compran las actuaciones en las siguientes calles: plaza de la estación; plaza Joan Rebull; paseo de Sunyer con calle Sant Celestí; y paseo de Sunyer con avenida Prat de la Riba. Esta primera fase se ha adjudicado a Gilabert Miró SA con un presupuesto de 119.565,74 euros y un plazo de ejecución de las obras de 4 meses a partir de la formalización del contrato.

La otra fase afecta a las calles: plaza de las Oques, plaza de la Llibertat, calle del Dr. Robert y plaza de la Patacada. Los trabajos se han adjudicado en la empresa Oumeskur Construcciones y Obras SL con un presupuesto de 148.675,86 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

La actuación está prevista en el Plan de Acción Municipal 2023-207; y se fundamenta en el propio Plan Director de Reus, ciudad inclusiva, donde se definen los criterios a seguir en términos de accesibilidad y los principales ejes a actuar; el análisis prevío hecho por la ONCE en los ámbitos de actuación existentes; y, igualmente ha sido una propuesta ciudadanía en los Presupuestos Participativos.