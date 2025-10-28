Municipal
El Ayuntamiento adjudica las obras de dos nuevas fases del proyecto 'Reus, ciudad inclusiva'
Los dos trabajos tienen un presupuesto de adjudicación de 268.241,6 euros
El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado los contratos de obras de dos nuevas fases del proyecto Reus, ciudad inclusiva, el plan para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida y con visión reducida de los principales itinerarios de peatones. Las dos obras tienen un presupuesto de adjudicación de 268.241,6 euros (IVA incluido).
Los trabajos corresponden a dos fases del plan y se licitan en lotes diferentes. Una primera fase compran las actuaciones en las siguientes calles: plaza de la estación; plaza Joan Rebull; paseo de Sunyer con calle Sant Celestí; y paseo de Sunyer con avenida Prat de la Riba. Esta primera fase se ha adjudicado a Gilabert Miró SA con un presupuesto de 119.565,74 euros y un plazo de ejecución de las obras de 4 meses a partir de la formalización del contrato.
La otra fase afecta a las calles: plaza de las Oques, plaza de la Llibertat, calle del Dr. Robert y plaza de la Patacada. Los trabajos se han adjudicado en la empresa Oumeskur Construcciones y Obras SL con un presupuesto de 148.675,86 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.
La actuación está prevista en el Plan de Acción Municipal 2023-207; y se fundamenta en el propio Plan Director de Reus, ciudad inclusiva, donde se definen los criterios a seguir en términos de accesibilidad y los principales ejes a actuar; el análisis prevío hecho por la ONCE en los ámbitos de actuación existentes; y, igualmente ha sido una propuesta ciudadanía en los Presupuestos Participativos.