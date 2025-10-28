El 75% de la red de caminos de Reus se encuentra en estado óptimo, según una auditoría hecha con IA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha presentado los resultados de la primera auditoría integral del estado de conservación de la red de caminos municipales, realizada durante la primera semana de agosto con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

La auditoría, llevada a cabo con el sistema Gemines, ha analizado cerca de 100 kilómetros de caminos a partir de la grabación y procesado de imágenes, que han permitido identificar 6.100 defectos puntuales y clasificarlos según el tipo de pavimento y su estado de conservación.

Según los resultados, el 75% de la red de caminos de Reus (unos 72 kilómetros) se encuentra en estado óptimo, bueno o aceptable, mientras que los tramos con algún tipo de deficiencias representan unos 15,8 kilómetros.

Esta información permitirá al Ayuntamiento planificar con criterio técnico las actuaciones de mantenimiento y mejora dentro del Plan de Inversiones Municipal, que este 2026 destinará 50.000 euros a mejora de los caminos.

«Esta auditoría nos permite tener una fotografía precisa del estado de nuestros caminos y planificar con rigor las intervenciones futuras para tener una red de caminos en buen estado, segura y funcional, que dé servicio a todo el mundo y que contribuya a preservar nuestro entorno rural y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Reus», ha manifestado el concejal del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública.

El Ayuntamiento trabaja ahora para incorporar estos datos en el Geoportal de Reus, con el objetivo que la ciudadanía pueda consultar en línea el estado de conservación de los caminos y las actuaciones previstas, avanzando así en transparencia y gestión eficiente del territorio.

Camino del Mas de la Sena y Burgaret

Una de las actuaciones previstas que empezará en breve es la mejora del camino del Mas de la Sena y Burgaret, un proyecto que ya tiene la licitación prácticamente resuelta y que está previsto que se inicie antes de final de año. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 184.392,40 (IVA incluido).

El proyecto prevé mejorar el firme del camino, sustituyendo el actual pavimento de árido natural por un firme asfaltado más estable y duradero, así como mejorar el drenaje de las aguas pluviales con la construcción de nuevos sistemas de evacuación del agua. También se incluye un vado de hormigón al paso por el barranco del Cementerio, que mejorará la seguridad en episodios de lluvia.

La actuación, que abarca 1.470 metros lineales entre la riera del Abeurada y la avenida del Morell, tiene como objetivo preservar el carácter rural del camino y favorecer un uso sostenible por parte de vehículos agrícolas, vecinos, peatones y ciclistas. Una vez finalizado, el camino también se convertirá en una vía alternativa no inundable para el Liceo francés y los vecinos de Mas Carpa.