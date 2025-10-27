Reconocimiento
La Unidad de Hombro y Codo del Sant Joan de Reus, distinguida como centro de formación en cirugía
Esta acreditación actualmente sólo la tienen cuatro hospitales en Cataluña y nueve en todo el Estado
La Unidad de Hombro y Codo del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, adscrita al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro, ha sido distinguida como centro de excelencia de formación en cirugía de hombro y codo por la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC).
La Unidad de Hombro y Codo del Hospital Universitario Sant Joan de Reus está formada por el Dr.Albert Ferrando y el Dr. Santiago Castañeda. «Esta distinción es un reconocimiento al trabajo asistencial llevado a cabo durante los últimos años y abre las puertas para que residentes y traumatólogos de otros lugares del Estado puedan perfeccionar su formación en este centro. El Hospital Universitario Sant Joan de Reus es un centro de referencia en la patología artroscópica y protésica del hombro y este certificado es una motivación para seguir ofreciendo los mejores tratamientos para nuestros pacientes», explica el Dr. Albert Ferrando.
Actualmente, la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC) sólo distingue nueve hospitales del Estado como centros de excelencia para la formación: el Parque Taulí de Sabadell, el Hospital del Mar y la Esperanza de Barcelona, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Universitario La Paz de Madrid, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz deMadrid, el Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, y ahora, el Hospital Universitario Sant Joan de Reus.