Manel Muñoz: «No queríamos subidas o bajadas lineales, sino ir a ayudar a quien lo necesite»

Para el 2026, se introducen ajustes de los tramos de la tasa y el precio público de la recogida de la basura según los m2 de los hogares o los locales comerciales. ¿Por qué no se hace por generación de residuos o número de ocupantes?

«Porque nos llevaba a situaciones injustas. Estoy convencido de que un inmueble que no llegue a 80 m2 donde vivan los abuelos, los padres y los nietos genera más residuos que una casa muy grande donde sólo viva un matrimonio, pero precisamente tenemos que atender por qué en un piso de menos de 80 m2 hay viviendo una familia tan grande. En el peor de los casos, quizás están viviendo de la pensión de los abuelos, y lo que no podemos hacer es perjudicarlos más. ¿El sistema de m2 es el más justo? Seguramente no, pero es lo que nos da un dato más fiable. Hablé con un vecino de una zona residencial. Me hacía esta reflexión: ‘Yo con mi mujer vivimos aquí en una casa que es muy grande, pero generamos muy poco residuo’. Sí, pero tienes una capacidad económica con la que te puedes permitir vivir en aquella casa. ¿No te puedes permitir aportar más al sistema, pero que en ningún caso es ni 1 euro al día? Eso es la solidaridad fiscal: que quién más tiene, quizás sí que está pagando incluso más, pero está contribuyendo a un sistema porque puede y tiene capacidad para hacerlo, más que la familia de un inmueble más modesto».

Los primeros presupuestos estuvieron marcados por la subida de los impuestos. Decía que no los identificaban del todo. ¿Ahora, qué?

«Nosotros dijimos ‘venimos a transformar la ciudad’. En muchos aspectos, y uno es este. El año pasado ya decía ‘estos son más nuestros, pero todavía no lo son del todo’. Y así es como nos queremos identificar. Con las ordenanzas, no subiendo las tasas de carácter social, relacionando la tarifa del agua con el consumo, introduciendo y manteniendo el sistema de bonificaciones... Y después, con un presupuesto que da continuidad a los de los otros años, que se va ajustando y que busca la máxima eficiencia».

La oposición critica el grado de ejecución de las cuentas.

«Según quién parece mentira que haya estado gobernando. Un plan de inversiones se aprueba, tienes una reserva de crédito para llevar a cabo aquellas inversiones, pero no quiere decir que lo hagas aquel año. En muchos casos no puedes, porque hay detrás de una serie de tramitaciones. En pocos casos no pasará 1 año. El primer ejercicio, el nivel de ejecución del plan de inversiones fue bajo. Del presupuesto ordinario, estamos tocando la excelencia. Estamos al 98%, que es muchísimo. Con inversiones, ya decíamos que eran de mandato, de carácter plurianual. En el 2024, ejecutamos 6 millones en inversiones. Este año, traemos 11, y la previsión es llegar a los 15,6 al cerrar el año. Quedarán cosas por hacer, pero tenemos la reserva ya, y si no se ha hecho es porque hay una serie de cuestiones en marcha. Nosotros mismos estamos ejecutando cosas que ya teníamos heredadas. Sólo hay que ir al Complejo Riera. Eso nos viene de una previsión presupuestaria que se hizo en su momento. Lo importante es la maquinaria que tenemos en marcha, que tengamos allí la reserva, y que lo vayamos haciendo».

Los gastos de personal se están incrementando. Pasan de 48 millones en el 2024 a 55,7 millones. ¿A qué se debe? ¿Es asumible?

«No tenemos una plantilla desproporcionada. En términos comparativos con otros ayuntamientos, en muchos casos estamos incluso por debajo. Cada año, nos encontramos, primero, con la necesidad de actualizar e incrementar las retribuciones del personal, igual que con los funcionarios del Estado. Y en Reus, nos encontramos con una Relación de Puestos de Trabajo en la que se tenía que dar cumplimiento, con necesidades de reconocer una carrera profesional y la posibilidad de promociones, acomodamos las retribuciones y situaciones. Siempre hemos querido mirar que la plantilla esté en las mejores condiciones. Sólo garantizando los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento estaremos en disposición de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Además, hay situaciones como el año pasado, cuando incrementamos el presupuesto con una partida muy importante para la Brigada de Intervención Rápida. Eso tiene un impacto presupuestario. Y no para el año pasado, sino que eso se traslada a los siguientes presupuestos. O si abres un jardín de infancia, es con un personal».

Habrá bonificaciones de IBI e ICIO para empresas «estratégicas» que vayan al Tecnoparc. ¿Por qué allí? ¿Si llega una empresa que busca instalarse en otra parte, no tendría derecho?

«Tendría derecho a las bonificaciones que ya existen, que son muy amplias. ¿Por qué el Tecnoparc? Porque queremos que se desarrolle. Fue una apuesta en su momento de un gobierno socialista, y durante los 12 años de gobierno del señor Pellicer, el sector ha quedado olvidado y lleno de hierbas. Queremos que se desarrolle, y que lo haga en unos sectores estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque hacen crecer la ciudad, crean empleo, aportan riqueza, y eso también es mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Velaremos por atraer inversiones al Tecnoparc y donde esté. No olvidemos el pequeño comercio ni otros sectores, que también tienen nuestra ayuda».

Los últimos ejercicios se ha apostado por la congelación de impuestos y la introducción de bonificaciones. ¿Se ha planteado rebajarlos?

Es que los hemos rebajado aplicando las bonificaciones. ¿No los hemos bajado de manera lineal? No, no lo hemos hecho. Los hemos bajado a quien se les tenía que bajar, desde quien recicla y hace uso del centro de reciclaje a aquellos que querían hacer vivienda de alquiler asequible, los jóvenes que pretendían emanciparse... Esta es la política que queríamos llevar a cabo. No de incrementos ni bajadas lineales generalizadas, sino yendo, estratégicamente, con justicia social, a ayudar a aquel que lo necesita».

Reduciendo el endeudamiento.

«Exacto. Hemos reducido la deuda a 114,79 millones de euros, que es casi 3 millones menos que lo que había querido para el 2025. La ratio de endeudamiento la situamos en 57,52%, muy por debajo del máximo legal permitido. El anterior gobierno también se llenaba de boca diciendo ‘tenemos que reducir la deuda’, y eso llevaba a no hacer nada. Nosotros demostramos que se puede reducir la deuda y la ratio de endeudamiento, que nos permitiría incluso endeudarnos y no es necesario que lo hagamos, haciendo cosas, y transformando la ciudad. Y bajando impuestos».

¿Cuál ha sido la filosofía con la que se han trabajado estas cuentas?

«Hemos puesto a las personas en el centro. No es casual que una de las partidas más importantes sea Derechos Sociales. Con escucha activa, para ir a las cuestiones que nos reclama la ciudadanía. Y en materia de ordenanzas, siendo conscientes de que la regulación que hacemos de la materia fiscal es una herramienta también de transformación».