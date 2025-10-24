El Ayuntamiento de Reus aprueba el proyecto de transformación del Carrilet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado de manera inicial este viernes a la modificación puntual de la Revisión del Plan general de ordenación urbana en el ámbito del Carrilet y la nueva estación de autobuses. El documento, redactado por Comas-Pont Arquitectes, SLP por encargo municipal, que tiene por objeto la reordenación del entorno del Mercado del Carrilet y de la estación de autobuses.

El ámbito de la modificación del PGOU, con una superficie de 33.048 m2, tiene su límite norte en el pasaje de Lluís Mas i Ossó; en el este, calle del Escultor Rocamora, incorpora parte de la avenida del Presidente Macià; en el sur incorpora la plaza del Canal y vuelve hacia el norte limitando al oeste por la avenida de Salou y un tramo de la avenida de Jaume I, donde vuelve en el pasaje de Lluís Mas i Ossó.

La propuesta se concentra en reducir las intervenciones de nueva edificación, disminuyendo así el impacto ambiental de la actuación. Se propone recuperar y transformar el edificio del mercado en un edificio cultural polivalente abierto al barrio y eficiente energéticamente.

La nueva estación de autobuses se ve ampliada y reforzada para cubrir mayor demanda de transporte público y concentra la intermodalidad con los taxis, los vehículos de movilidad personal y el ferrocarril (por la proximidad de la nueva estación de Bellissens). La entrada y salida de los autobuses se encuentran estratégicamente en la rotonda de la Plaza del Canal de manera que se limita el paso de los autobuses hacia la calle Jaume I, dirección en el centro del municipio.

La propuesta también prevé ampliar el parque de Mas d'Iglésies más allá de la avenida President Macià, hasta el edificio del Mercado, consiguiendo un mayor pulmón verde para la ciudad y generar una nueva centralidad, facilitando la vida en comunidad y creando un refugio climático.

Los objetivos de este instrumento de planeamiento se concretan en el mantenimiento del edificio del mercado, rehabilitándolo y destinándolo a usos compatibles con el principal, la reubicación de la estación de autobuses y la construcción de un edificio (Belvedere), que acoge, equipamientos diversos, entre los que se propone el de alojamientos dotacionales.

Luz verde a la Asociación de Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona



El pleno también ha dado luz verde en la constitución de la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona y formar parte como miembro fundador.

Los estatutos de la entidad a los cuales el plenario ha dado su visto bueno definen la finalidad y naturaleza estratégica de la asociación como «una plataforma institucional de promoción de los intereses comunes de los municipios del ámbito metropolitano del Camp de Tarragona y en especial para la generación de visión metropolitana compartida, orientada a la construcción progresiva de un espacio metropolitano del Camp de Tarragona. Se configura como un espacio de consenso, de formulación estratégica y de impulso de proyectos transformadores supramunicipales, capaz de articular dinámicas colaborativas entre municipios y otros agentes del territorio».