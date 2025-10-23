Reus acogerá una exhibición de perros lazarillo en el Pabellón Olímpico Municipal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 30 de octubre, de 10.30 a 12 h, el Pabellón Olímpico Municipal de Reus acogerá la exhibición de perros lazarillo Molt més que un gos. Se trata de una actividad inclusiva y abierta a toda la ciudadanía, organizada por la ONCE con la colaboración del Ayuntamiento de Reus, a través del Área de Servicios a las Personas y la Concejalía de Salud y Deportes. El objetivo es promover valores como la empatía, la inclusión, el respeto y la convivencia.

El Ayuntamiento de Reus da apoyo a esta iniciativa, como muestra de su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, a través del Consejo Municipal de la Discapacidad.

La exhibición se celebra cada año sólo en cuatro comunidades autónomas, y este año Reus ha sido escogida como ciudad anfitriona en Cataluña. La actividad está dirigida, de manera especial, al alumnado de sexto de primaria y secundaria, aunque también invita familias, asociaciones, colectivos sociales y profesionales a conocer de cerca la tarea fundamental que desarrollan los perros lazarillo para las personas con discapacidad visual.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán hacer un recorrido por los diferentes espacios decorados para conocer como se educan los perros lazarillo y vivir una demostración en la pista central, ambientada como una ciudad real.

La actividad es gratuita y se necesita inscripción previa por motivos de aforo. Los centros educativos, entidades y colectivos interesados pueden confirmar asistencia escribiendo a frsaga@once.es o llamando al 977 773 242.