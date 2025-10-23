KINTANA, la marca reusense que reivindica la moda con valores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las hermanas reusenses Paula y Clàudia Martorell han convertido su vínculo y la manera de entender la vida en una marca que habla en clave local y generacional: KINTANA. Nacida en primavera, desde Reus apuesta por la producción de proximidad, la artesanía y una estética honesta que conecta con jóvenes que quieren vestir con sentido. El nombre es un homenaje a los Xalets Quintana, donde arraigan los orígenes familiares y el oficio de un sastre que inspira la mirada de hoy.

Desde el taller, las dos hermanas comparten todo el proceso —del diseño al patronazgo y la confección— y trabajan con talleres de Mataró y proveedores catalanes para garantizar el km 0. En medio año y con dos lanzamientos, KINTANA se ha hecho un hueco en la escena joven catalana y también fuera; artistas como OUINETA, el grupo Alondra, la actriz Mireia Oriols o Alba Riera han lucido diseños.

Ahora preparan el tercer drop y su estreno en grandes mercados: el 25 de octubre estarán en el Market Cuulkid y el primer fin de semana de noviembre en el Palo Market Fest. Desde Reus, KINTANA reivindica una manera de hacer moda pausada, responsable y arraigada, con colecciones cortas, piezas duraderas y una identidad que pone las raíces por delante de las tendencias.