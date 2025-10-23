El concierto de habaneras de Misericordia ya tiene nueva fecha

El Ayuntamiento de Reus ha decidido mantener el acto con los grupos que tenían que actuar inicialmente.Cedida

El concierto|canto de habaneras previsto dentro de las Fiestas de la Virgen de Misericordia de Reus, que se suspendió el pasado 21 de septiembre a causa de la lluvia, se celebrará finalmente este domingo 26 de octubre, a las 18.30 h, a la plaza del Mercado.

El acto contará con las actuaciones de los grupos Balandra, La Frau y Sopa de Pescado, y el Grup Cultural de Misericòrdies de Reus ofrecerá ron quemado a los asistentes, como es tradicional en este tipo de encuentros.

El Ayuntamiento de Reus ha decidido mantener el cartel original, con las formaciones que ya estaban previstas. Balandra, grupo reusense fundado en el 2010, acumula más de 500 actuaciones en fiestas mayores, encuentros populares y festivales, consolidándose como una referencia en el panorama de la habanera catalana.

También de Reus, La Frau es una formación que combina las habaneras con otros géneros como la canción popular catalana, la sardana, la canción napolitana o el tango. Por su parte, Sopa de Pescado, creado el año 2008 por iniciativa del acordeonista vallense Joaquim Gelambí, lleva más de una década encima de los escenarios manteniendo vivo el espíritu marinero y festivo del género.