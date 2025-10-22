Redessa abre el concurso público para adjudicar la concesión del restaurante del Gaudí Centre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Redessa ha abierto el concurso público para adjudicar la concesión del servicio de gestión y explotación del restaurante ubicado en la cuarta planta del Gaudí Centre, en la plaza del Mercadal de Reus. El objetivo es poner en marcha un espacio gastronómico que complemente la oferta cultural y turística del centro, reforzando su atractivo como equipamiento de referencia a la ciudad.

La licitación se enmarca en el convenio vigente entre el Ayuntamiento de Reus y Redessa para la gestión del Gaudí Centre, prorrogado hasta el 2035. El contrato de concesión tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035 y contempla un canon mínimo anual de 24.000 euros (más IVA). Las empresas licitadoras podrán mejorar esta oferta económica, que será uno de los criterios de adjudicación.

Entre los requisitos, se valorará especialmente la calidad de la oferta gastronómica, el uso de productos de proximidad, la coherencia con el patrimonio modernista del museo, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del proyecto. También se tendrá en cuenta la vinculación simbólica con la obra de Gaudí en el nombre comercial y en los menús propuestos.

El restaurante tendrá que funcionar en régimen de concesión, con responsabilidad llena del adjudicatario sobre los gastos de explotación, mantenimiento y suministros.

Las empresas interesadas pueden consultar toda la documentación y presentar sus propuestas a través de la plataforma de contratación pública. El plazo para la presentación de las ofertas finalizará el 9 de diciembre de 2025.