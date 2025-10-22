El raval de Robuster i de Sant Pere, protagonistas de la 3.ª edición de La Festa dels Ravals

Se trata de una campaña para dinamizar y dar visibilidad en los establecimientos del arrabal de Robuster y el arrabal de Sant PereCedida

El raval de Robuster i de Sant Pere serán los escenarios principales de la tercera edición de La Festa dels Ravals, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre, de 17 a 22 h. La iniciativa, presentada por la entidad comercial El Vuelco de Reus, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Projecció de Ciutat a través de Reus Promoció.

El acontecimiento nace con el objetivo de dinamizar y dar visibilidad en los establecimientos de ambos arrabales, y está abierto no sólo a los asociados de El Tomb de Reus, sino a todos los comercios de la zona, reforzando así el sentimiento de comunidad de la ciudad.

Durante la fiesta, las calles se llenarán de música en vivo, actividades y experiencias ofrecidas por los casi 40 establecimientos participantes, que presentarán productos, promociones exclusivas y propuestas lúdicas por los visitantes. Entre las actividades destacan cuenta cuentos, talleres infantiles, manualidades, comida y bebidas, así como la participación del Basilisco pequeño, que bailará a las 17.30 h.

Además, se organizarán sorteos especiales, como la “Cistella dels Ravals” valorada en 1.200 € con productos de los establecimientos participantes, y otro sorteo de 200 € por gastar en los comercios asociados, con participación mediante códigos QR.

Por los más pequeños, se ha preparado una gincana: los puntos de encuentro, situados al lado del colegio Sant Josep y al final del arrabal de Sant Pere, permitirán recoger pulseras que ayudarán a encontrar cartas repartidas entre los establecimientos. Les cartas representan elementos del séquito festivo, y los participantes recibirán pistas en estos mismos para completar la gincana.

Según Noemí Llauradó, concejala de Projecció de Ciutat, “desde Reus Promoción estamos al lado de nuestras asociaciones de comerciantes y de los tenderos, porque el comercio es uno de nuestros activos. Reus es conocida por su patrimonio, su cultura y sus productos de proximidad, y tenemos que promocionarlo y darlo a conocer todavía más”.