El Ayuntamiento de Reus activa el dispositivo especial por Todos los Santos

Con el fin de mejorar el aforo en el interior, no se podrá acceder ni aparcar en vehículo dentro del recinto del cementerio.

El Ayuntamiento de Reus, en coordinación con FuneCamp Servicios Funerarios Municipales, ha puesto en marcha el dispositivo especial con motivo de Todos los Santos para facilitar el acceso al Cementerio General. El plan incluye la ampliación de horarios, la creación de nuevas zonas de aparcamiento y un servicio reforzado de transporte público.

Del 20 al 29 de octubre y el 2 de noviembre, el cementerio abrirá de 9 a 18.30 h, mientras que los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre lo hará de 7 a 18.30 h. La entrada en vehículo estará restringida, pero se habilitarán varios aparcamientos en torno al recinto, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, Reus Transport ofrecerá entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre una línea especial (L35) que conectará el centro y las zonas de aparcamiento con el cementerio. El día 1 de noviembre el servicio será gratuito y tendrá una frecuencia de 10 minutos.

La Guardia Urbana regulará el acceso y la seguridad a las dos entradas del recinto, que también contará con una ambulancia y seis vehículos eléctricos para la movilidad interior. El 1 de noviembre a las 11 h se celebrará la ofrenda floral municipal delante del Mausoleu dels Fills Il·lustres, con acompañamiento musical.