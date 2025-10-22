Junts por Reus critica la subida de impuestos del gobierno de PSC, ERC y Ara por tercer año consecutivo

El grupo municipal pide bajar impuestos para no ahogar la clase media trabajadora, los autónomos y las empresas.Diario Más

Junts por Reus ha denunciado que el gobierno municipal formado por PSC, ERC y Ara volverá a subir impuestos por tercer año consecutivo. El principal partido de la oposición votará en contra de las ordenanzas fiscales para el 2026, que se debatirán este viernes al pleno, y acusa al ejecutivo de “seguir asfixiando las familias y las empresas de Reus”.

Según ha detallado la formación, el gobierno prevé incrementar varias tasas municipales como la de recogida de basura (3,72%), el agua (2,5%), la zona azul (2,5%) y el servicio del cementerio (2,5%). Juntos recuerda que algunos impuestos, como el IBI o el ICIO, se mantienen sin cambios “porque ya fueron incrementados de manera desproporcionada” en años anteriores: un 12,5% y un 45,4%, respectivamente.

La portavoz del grupo y ninguno de la oposición, Teresa Pallarès, ha criticado que el tripartito “vuelve a optar por la vía fácil” y ha reclamado “una rebaja de la presión fiscal para no ahogar la clase media, los autónomos y las empresas”. Pallarès ha insistido en que hace falta “un ayuntamiento que gestione bien, que acompañe a los reusenses e impulse la actividad económica.”

Por su parte, la concejala Mariluz Caballero ha afirmado que las ordenanzas “no son buenas para los reusenses” y ha lamentado que las bonificaciones anunciadas por el gobierno “son un lavado de cara”, ya que con las condiciones impuestas, prácticamente nadie podrá beneficiarse.

Caballero ha concluido que “la presión fiscal que sufren los ciudadanos es insostenible y no se ve reflejada en mejoras de los servicios públicos”, y ha reclamado “dar aire a las familias y a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad”.