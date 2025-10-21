El laboratorio Aigües de Reus reafirma su rigor con una nueva acreditación internacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El laboratorio de Aigües de Reus, responsables de analizar el agua de consumo y residuales de la ciudad, ha conseguido renovar su acreditación ISO/IEC 17025/2017, un reconocimiento que garantiza la competencia técnica del servicio tanto a nivel nacional como internacional y asegura el cumplimiento de las directivas europeas sobre la calidad del agua. Esta certificación permite en el laboratorio ofrecer resultados fiables que contribuyen a proteger la salud de las personas y el medio ambiente, a la vez que refuerza su competitividad en el ámbito del análisis de aguas de consumo humano, continentales y residuales.

Para mantener los estándares exigidos por la norma ISO 17025, el laboratorio cuenta con equipos muy especializados y requiere una inversión continuada en tecnología e instrumentación, así como la participación en ejercicios de intercalibrados con otros laboratorios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados. La auditoría externa realizada por el ENAC ha validado recientemente el cumplimiento de todos los requisitos, destacando el buen funcionamiento del laboratorio y su papel fundamental en el control diario de la calidad del agua que consumen los reusenses.

Cada mes, Aigües de Reus analiza más de un millar de muestras, el que supone en torno a 16.000 determinaciones analíticas anuales, incluyendo muestras de agua del grifo en edificios públicos, centros educativos, sanitarios y particulares, seleccionados según los criterios, del departamento de Salud Pública del Ayuntamiento. Recientemente, la empresa municipal ha actualizado su Plan Sanitario del Agua para reforzar todavía más los controles de calidad y garantizar que el agua suministrada cumpla con los criterios sanitarios más estrictos.

Además, Aigües de Reus está en proceso de renovar la acreditación de su Sistema Integrado de Gestión (SIG), que engloba las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente), ISO 45001 (seguridad y salud laboral) e ISO 50001 (gestión energética). Este sistema permite integrar los procesos, optimizar recursos y reducir riesgos, impactos ambientales y costes energéticos, fomentando la mejora continua y la eficiencia del servicio.

El concejal responsable del servicio, Daniel Rubio, ha subrayado que la gestión de la red de agua es “compleja y exige responsabilidad”, ya que no sólo implica garantizar la calidad del agua, sino también el saneamiento y depuración, su vuelta al medio natural y la atención continuada a los usuarios, todo bajo criterios de eficiencia ambiental y justicia social.