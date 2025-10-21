Sólo una empresa se presenta a la licitación de obras de la EBM l'Ametller

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Sólo una empresa se ha presentado a la licitación de la ejecución de obras del jardín de infancia municipal l'Ametller, según confirman fuentes del Ayuntamiento de Reus a Diari Més. A raíz de eso, según afirman desde el consistorio, la voluntad es «llevar la propuesta de adjudicación a la próxima mesa», que prevén que pueda ser esta misma semana. Aunque no ha trascendido la identidad de la empresa en concreto que estaría cerca de hacerse cargo de las obras del EBM, eso significa que el proyecto sigue dando pasos para ser real. No obstante, con el plazo de obras previsto de 12 meses, hace difícil pensar que el equipamiento esté operativo de cara el curso escolar 2026-2027.

El centro, que estará ubicado en una de las pistas de la Escola Eduard Toda, tendrá a su alcance ocho aulas con una capacidad total para 134 alumnos. El presupuesto fijado el pasado mes de mayo por la actuación era de 2.867.651,81 euros y se ha puesto de relieve conceptos como la eficiencia energética, la sostenibilidad material y la calidad ambiental. Les aulas se orientarán en sentido sudeste y estarán conectadas con el patio principal, comunicadas entre sí y con el exterior mediante puertas abatibles.