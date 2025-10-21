Una coca de 45 metros cruzará de punta a punta la plaza del Mercadal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vermuts Miró, con la colaboración del maestro panadero Xavier Pàmies Sistaré, el Ayuntamiento de Reus y el Grupo Cultural de Misericòrdies de Reus impulsa una actividad para este viernes 24 de octubre a partir de las 19 horas; hacer una coca de 45 metros de longitud que vaya desde la casa consistorial hasta la Casa Navàs. El objetivo es organizar una fiesta gastronómica que ofrecerá un total de 1.500 raciones de coca y batir récords, ya que nunca se había elaborado una coca de panadero quemada con vermú de este tamaño.

La directora general de Vermuts Miró, Montserrat Caelles, destaca que «estamos muy orgullosos de participar en una iniciativa que une tradición y gastronomía. La Coca Ganxeta representa un homenaje a nuestra ciudad, al vermú y a los oficios artesanos». Por su parte, Xavier Pàmies apunta que la iniciativa «transmite más que hacer una simple coca, es pertenencia a Reus y al oficio». Además, los establecimientos de restauración ubicados en el Mercado ofrecerán Vermut Miró al precio especial de un euro.