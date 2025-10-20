Espais Ocults descubrirá Cal Massó a través de música electrónica y poesía al ciclo 'Contradicció'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 25 de octubre, a las 19 h, en Cal Massó tendrá lugar un nuevo acto del ciclo Contradicció, que contará con la colaboración de Espais Ocults y la participación de la poeta Núria Martínez-Vernis y la DJ Gatasanta. La propuesta ofrecerá un recorrido para conocer la antigua destilería situada en este equipamiento municipal, hoy convertido en un centro de arte, y lo hará acompañado de versos y de música electrónica.

El acto De licors fortíssims: arquitectura, poesia i ball forma parte de Contradicción, un ciclo organizado por la Concejalía de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus. Con una programación estable de poesía en catalán, que se aleja de la imagen más tradicional de este género e interactúa con otras disciplinas como la danza o la música, se pretende llegar al gran público, con un énfasis especial en los segmentos más jóvenes.

Este año, la segunda edición de Contradicció empezó el 29 de marzo y finalizará el 29 de noviembre de 2025, y ofrece una programación estable de manera gratuita casi cada sábado final de mes. Meritxell Cucurella-Jorba es la directora artística, y colaboran la bodega Terra Cellars, que proporciona un vino diferente para cada uno de los actos, y la DOP Avellana de Reus, que aporta esta fruta seca tan característica para los asistentes.

El encargado de cerrar el ciclo será Pol Guasch el 29 de noviembre con la sesión El nou irradiador del port o repensar la disidència.