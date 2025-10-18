Más de 500 personas participan en la jornada de investigación en salud del IISPV en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) valla con un balance muy positivo la jornada ‘La investigación en salud sale a la calle’, que se ha celebrado durante todo el día en diferentes espacios del centro de Reus. Un total de 528 personas han participado en las diferentes actividades programadas, todas ellas pensadas para acercar la investigación biomédica que se hace en el territorio a la ciudadanía en general.

La jornada nació con motivo de la celebración del 20.º aniversario del IISPV. Desde la organización se destaca la buena acogida que han tenido todas las actividades programadas en el marco de esta iniciativa.

En este sentido, Joan Vendrell, director del IISPV, remarca que «el éxito de participación alcanzado nos demuestra que la gente tiene interés en conocer qué hacemos en los laboratorios y es por eso que nos plantearemos seguir haciendo actividades abiertas a la ciudadanía, que nos permitan acercar nuestra actividad a todo el mundo».

En total, se han ofrecido cuatro actividades, todas ellas gratuitas: un escape room, en el que han participado 112 personas; una ruta a pie por las calles del centro de la ciudad, con un total de 114 asistentes; un espacio donde se han hecho diferentes pruebas médicas a los participantes, que han superado a las 77 personas; y un conjunto de talleres científicos en que se han hecho experimentos para explicar cómo funciona el cuerpo humano. Esta última actividad, la única para la cual no hacía falta inscripción previa, ha reunido a más de 225 asistentes.

Les cuatro actividades se han llevado a cabo en diferentes espacios de la ciudad. Por una parte, el antiguo hospital de la calle Sant Joan ha acogido l'escape room y los talleres científicos. De esta manera, este emblemático equipamiento ha recuperado durante un día su actividad científica.

Por la otra, las pruebas médicas se han realizado en el Centro de Lectura, un espacio de encuentro de la ciudadanía, protagonista principal de esta actividad. Finalmente, algunas calles de Reus, como la calle del Hospital, el arrabal de Santa Anna o la calle Ample, han sido el escenario por el cual ha pasado la ruta a pie, donde se ha hablado de los edificios que históricamente han sido vinculados a la salud.

Cerca de una cuarentena de investigadores e investigadoras y de personal técnico del IISPV han hecho posible el desarrollo de esta jornada. «Les actividades divulgativas de este tipo son enriquecedoras para todas las partes implicadas. Por una parte, para la ciudadanía son una oportunidad de saber qué se hace en el ámbito de la investigacióna sanitaria y, además, lo pueden conocer de la mano de aquellos que diariamente están investigando en los laboratorios. Por otra parte, para nosotros es una oportunidad para conocer las inquietudes de las personas en este ámbito y poder darles respuestas», explica el director del IISPV.

El Ayuntamiento de Reus y el Centro de Lectura han dado apoyo a esta iniciativa y han contribuido así a difundir la investigación biomédica que se hace en el territorio, la cual está en constante desarrollo de proyectos y estudios para mejorar la salud de las personas.

El 20.º aniversario del IISPV

‘La investigación en salud sale a la calle’ es una de las diversas actividades abiertas a la ciudadanía que se han organizado con motivo del 20.º aniversario de este Instituto que opera en el área de la Catalunya Sud desde hace dos décadas. Durante este 2025, las actividades han querido explicar no sólo qué se hace al IISPV, sino también como de necesaria y relevante es la investigación biomédica para las personas.

La conmemoración del aniversario finalizará el día 3 de diciembre con un acto institucional que se celebrará en el Teatro Bartrina de Reus. Durante el acontecimiento se presentará la nueva imagen del Instituto y habrá una charla a cargo de la divulgadora y escritora Elsa Punset, especializada en liderazgo, creatividad y gestión de equipos. El acto, para el cual próximamente se abrirán inscripciones a la web del IISPV, estará presidido por la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat.