Reus acogerá la presentación de la Coca Ganxeta de 45 metros quemada con vermú

La Coca Ganxeta se servirá entre los asistentes en la plaza del Mercado, con un total de 1.500 racionesCedida

Reus se prepara para vivir una cita gastronómica sin precedentes con la presentación de la Coca Ganxeta, una iniciativa impulsada por Vermuts Miró en colaboración con el maestro panadero Xavier Pàmies Sistaré y con el apoyo del Ayuntamiento de Reus y del Grupo Cultural de Misericordias de Reus. El objetivo es batir récords y convertir la ciudad en el escenario de una fiesta única.

La cita será el viernes 24 de octubre a las 19 h en la plaza del Mercado, donde Pàmies elaborará una coca de 45 metros de largura, que se rociará con Vermut Miró y se quemará ante los asistentes, convirtiéndose en un espectáculo visual y olfativo que perfumará la plaza con el aroma de la bebida reusense. La coca, hecha de pan y elaborada al más puro estilo de panadero, se ubicará en diagonal desde el Ayuntamiento hasta la Casa Navàs, ofreciendo una imagen histórica en el centro de la ciudad. Se servirá entre el público, con un total de 1.500 raciones, y supondrá un hito inédito: nunca antes se había elaborado una coca de panadero de tanto tamaño quemada con vermú.

El concejal de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, ha asegurado que “este acto es mucho más que una propuesta gastronómica: es una muestra de talento y creatividad local. Vermuts Miró y Forn Sistaré son ejemplos de cómo los referentes locales pueden unir tradición e innovación para generar experiencias únicas”.

Por su parte, Montserrat Caelles, directora general de Vermuts Miró, ha destacado que “estamos muy orgullosos de participar en una iniciativa que une tradición y gastronomía. La Coca Ganxeta es un homenaje a nuestra ciudad, al vermú y a los oficios artesanos. Que sea la mayor quemadura con vermú del mundo es un motivo de orgullo y un reto que queremos que se mantenga en el futuro”.

El maestro panadero Xavier Pàmies Sistaré ha añadido que la propuesta “transmite mucho más que una simple coca: es pertenencia a Reus y al oficio. Hacer una coca con vermú es una sensación única. En Reus somos gente de fuego, y encender esta coca en medio del Mercado es un disfrute indescriptible”.

Además, los asistentes podrán continuar la celebración en los establecimientos de restauración de la plaza del Mercado, que ofrecerán Vermut Miró a un precio especial de un euro, completando así una experiencia festiva y gastronómica inolvidable.