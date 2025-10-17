Adjudicadas las obras de la nueva instalación solar fotovoltaica en la Escuela la Vitxeta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus continúa con el despliegue de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas en los centros educativos de la ciudad. Recientemente se ha adjudicado en la empresa Soletec Proyectos e Instalaciones, por un importe de 74.542, 62 euros (IVA incluido), las obras de la nueva instalación solar fotovoltaica que se ubicará en la cubierta de la Escuela la Vitxeta.

Esta instalación contará con una potencia pico de 115,20 kWp y una generación anual de 158.985 kWh/año, ampliando la producción solar en la escuela, que ya contaba con una primera instalación de 14,8 kWp. Se prevé que la obra se lleve a cabo en un plazo de seis meses.

Por su parte, las escuelas Rubió i Ors y el instituto escuela Pi del Burgar también se encuentran en proceso de ampliar sus instalaciones solares fotovoltaicas. Actualmente tienen el proyecto redactado y están pendientes de la licitación de las obras. Estas instalaciones funcionarán con régimen de autoconsumo y los excedentes serán gestionados por Reus Energia.

Esta actuación se financia íntegramente con una subvención de la Diputació de Tarragona del Plan ImpulsDipta.