Vuelve el Festival Quarts de Teatre con más espacios, más propuestas y un espectáculo de clausura

El próximo 15 de noviembre, Reus se convertirá en un gran escenario con la 7.ª edición del Festival Quarts de Teatre, el festival de microteatro que invita al público a vivir historias breves, intensas y de proximidad en espacios singulares de la ciudad.

Después del éxito de la pasada edición, que agotó todas las entradas, el festival crece y se expande con nuevos espacios, más propuestas y una clausura abierta a todo el mundo. El objetivo es consolidarse como una cita imprescindible dentro del calendario cultural del Camp de Tarragona.

Cuatro espacios y un gran final en La Llotja

Este año, las cuatro obras seleccionadas se representarán en cuatro espacios diferentes: El Círcol, el Espacio Boule, el Teatro Bartrina y la Galería Antoni Pinyol. Esta nueva estructura crea una auténtica ruta teatral por la ciudad, que invita al público a redescubrir rincones emblemáticos y poner en valor el patrimonio cultural de Reus.

El punto neurálgico seguirá siendo La Llotja de Reus, que abrirá puertas a partir de las 18 h como espacio de encuentro con música en directo, ambiente festivo y oferta gastronómica. Desde aquí se dará el pistoletazo de salida de la ruta teatral, y también se vivirá allí la clausura del festival a las 21.30 h, con entrega de premios y un espectáculo final abierto al público.

Como novedad, este año la actriz Lourdes Domènech será la encargada de dinamizar La Llotja durante toda la jornada y ejercer de maestra de ceremonias.

Obras escogidas

Las obras que se podrán ver son: L'ascensor de la compañía Ver per on Teatro (Reus); To Scape de Judit Saula; Puto Coliving de la compañía La Confiança; y El Primero de la compañía Sis Produccions. Las entradas ya se pueden adquirir a partir de hoy a través de la página web oficial del Festival.

El precio es de 15 euros e incluye el acceso a las cuatro obras del circuito. También se podrán comprar el mismo día del festival en la taquilla de La Llotja, hasta agotar localidades.

La Gastroteatro

La Gastroteatro se consolida como uno de los grandes atractivos del festival. En La Llotja, los asistentes podrán degustar cuatro tapas creadas especialmente por ADN Zero Gluten Sistaré, Ferran Cerro Restaurant, Batticuore y Restaurant El Círcol, inspiradas en las obras de esta edición y casadas con vinos de cuatro bodegas del territorio: Xavi Pallejà Viticultor, Celler Meritxell Pallejà, Cellers Escaladei y Celler Cecilio.

Este espacio será gratuito y abierto a todo el mundo hasta las 23 h, en un ambiente distendido con animación, música en directo y espectáculo final de clausura, para que todo el mundo pueda vivir el ambiente del festival, incluso sin entrada.