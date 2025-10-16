Reus estrena la Mossegada Ganxeta, una ruta de tapas con setas y sabores de otoño

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus da la bienvenida a Mossegada Ganxeta, una nueva ruta de tapas que invita a disfrutar de los sabores del otoño. La Asociación de Empresas de Hostelería de Reus (AEH Reus), con la colaboración del Ayuntamiento, ha presentado este jueves las jornadas gastronómicas, que se celebrarán del 17 de octubre al 2 de noviembre y contarán con la participación de diecisiete restaurantes de la ciudad.

Cada establecimiento ofrecerá una tapa elaborada con productos de temporada, especialmente setas, y casada con un vino al precio de 6 euros. Entre los participantes hay nombres reconocidos como El Rincón JP, Flaps, Vermú Rofes Restaurando, Jaleo, Soho By Tarraco, Circol o El Castillo, entre otros.

Noemí Llauradó, concejala de Proyección de Ciudad, ha celebrado la iniciativa, destacando que “desde Reus Promoción agradecemos esta nueva propuesta y damos apoyo porque complementa todavía más la oferta gastronómica de la ciudad con el valor añadido de utilizar productos del territorio”.

Por su parte, el presidente del AEH Reus, Víctor Perales, ha remarcado que “esta iniciativa es una oportunidad para cocinar con buenos productos de nuestra comarca, como las setas, el aceite, la patata o la avellana, y obtener platos deliciosos”. Desde las setas y castañas de las Montañas de Prades hasta las olivas y hortalizas del Baix Camp, la ciudad será una fiel representación de los sabores del territorio.

Además, los comensales podrán votar su tapa preferida a través de la aplicación Mossegada Ganxeta, disponible en la web del AEHT. Les propuestas de cada restaurante ya se pueden consultar en línea.