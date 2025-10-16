Recta final para cerrar ordenanzas y presupuestos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El móvil de Manel Muñoz, el concejal de Hacienda, saca humo y su despacho hierve de frenética actividad. Octubre era el mes fijado en el calendario para intentar tener terminados las cuentas del Ayuntamiento de Reus para el 2026. El pleno, previsto en un primer momento para mañana, se aplazó una semana, concediendo un tiempo añadido de incalculable valor. Con el viernes 24 como siguiente hito, el gobierno municipal está haciendo lo imposible para aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales en una única sesión.

En frente quedarán, todavía, unos días intensos y pesados. La primera teniente de alcaldesa, Noemí Llauradó, ya adelantó la semana pasada que el trabajo relativo a las tasas y tributos estaba «más avanzado». Los presupuestos requerían un esfuerzo extra. No sólo por las dificultades que ya comporta intentar satisfacer a todo el mundo y que, en consecuencia, nadie quede satisfecho, sino también porque en 2026 será el último año entero que afrontará el presente gobierno municipal. En 2027 será interrumpido por unas elecciones —y un periodo previo en que las inauguraciones tendrán que brillar por su ausencia— que disfrutan del poder de decisión sobre el timón del barco: bien pueden mantener el rumbo, virarlo por completo o, simplemente, cambiar unos polizones por otros. Parece que, en este contexto, reinaba la sintonía entre los concejales de PSC, ERC y Ara y que todo el mundo ha entendido la premisa general, pero los detalles son los más difíciles de pulir y, a la vez, los que acaban marcando la diferencia. La transformación del Carrilet, el Eje Astorga y los barrios meridionales parece apuesta segura, empujada e impulsada por ayudas externas. Y es que el dinero es finito.

Los socios celebran que el asunto está más encauzado que días atrás, si bien todavía hay margen para cambiar de decisión y postergar alguna votación; o todas. Ya se ha empezado a contactar con la oposición, que espera novedades en los próximos días. ¿Manel Muñoz traerá buenas o malas noticias, en esta ocasión? Antes del Tió, Papá Noel y los Reyes, es el encargado de presentar los regalos o el carbón. Nunca está de más recordar que el edil es la cara visible, pero que hay muchos elfos que, juntos y con disyunciones, han confeccionado todo. Llega uno de los momentos más esperados del año.