En marcha las obras de ampliación del aparcamiento del barrio Pelai

El nuevo aparcamiento coge un espacio de poco más de 820m² del espacio de esparcimiento|recreo para perros, sin generar una pérdida importante de superficie.

El Ayuntamiento de Reus ha iniciado esta semana las obras de ampliación del aparcamiento en superficie gratuito situado en la plaza de Joaquim Sorolla, en el barrio Pelai. La actuación, impulsada por la Concejalía de Vía Pública, también incluye la mejora del espacio de recreo para perros ubicado en la avenida de Falset.

Esta intervención da respuesta a una demanda del vecindario, que había reclamado recuperar las plazas de aparcamiento perdidas a raíz de la construcción del carril bici de la avenida de Falset. Con el proyecto, se crearán una treintena de nuevas plazas, casi duplicando la capacidad actual del aparcamiento de la calle de Narcís Monturiol. De esta manera, se consigue incluso superar el número de plazas eliminadas en su momento.

El nuevo aparcamiento ocupará una superficie de poco más de 820 metros cuadrados procedentes del espacio de recreo para perros, sin que eso comporte una reducción significativa de este. Al contrario, la zona para perros también será mejorada con la instalación de varios elementos de agilidad y la colocación de dos columnas de alumbrado público que darán servicio tanto en el área canina como en la nueva zona de aparcamiento.

«Con esta actuación damos respuesta a una demanda vecinal, recuperando e incluso ampliando las plazas de aparcamiento de la zona, a la vez que mejoramos el espacio de recreo para perros. El objetivo es seguir haciendo una ciudad más ordenada, cómoda y funcional para todo el mundo, escuchando las necesidades de los barrios y buscando siempre el equilibrio entre los diferentes usos del espacio público», ha manifestado al concejal de Vía Pública, Daniel Marcos.