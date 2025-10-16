Identifican más de 140 potenciales biomarcadores que pueden mejorar la salud de laso mujeres en la transición en la menopausia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lo centro tecnológico Eurecat de Reus ha identificado más de 140 potenciales biomarcadores en uno estudio preclínico que podrían mejorar la salud y el bienestar de laso mujeres en la transición hacia la menopausia. Según el director del Área de Biotecnología de Eurecat, Antoni Caimari, disponer de biomarcadores que permitan identificar el inicio de la perimenopausa, antas de sufrir los síntomas y laso alteraciones metabólicas, abre "nuevas oportunidades" para diseñar intervenciones para preservar laso funcionas endocrinas y metabólicas en mujeres en esta etapa. También, explica, mejora los síntomas vasomotrices, la osteoporosis y los riesgos metabólicos asociados en la postmenopausia, todo y que, sostiene, harían falta ensayos clínicos para validar los resultados obtenidos.