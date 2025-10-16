Detectan once inmuebles con la luz pinchada en el barrio de Mas Pellicer de Reus

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos y la Guardia Urbana de Reus han detectado once inmuebles con la luz pinchada en el barrio de Mas Pellicer en un operativo policial conjunto para detectar defraudaciones de fluido eléctrico. Nueve de los inmuebles eran domicilios, y los otros dos, locales comerciales.

La acción se ha hecho hacia las cinco de la tarde, y aparte de los policías también han participado técnicos especializados de la compañía de la luz. Las inspecciones se han llevado a cabo en tres bloques de viviendas y varios locales. Los Mossos han abierto los atestados correspondientes para los once casos de presunto fraude eléctrico.

Además, se han identificado 17 personas, 9 de las cuales con varios antecedentes policiales. Además, los agentes han tramitado la entrega de dos citaciones judiciales vigentes. El dispositivo, que ha acabado sin incidentes, se ha centrado también en la búsqueda de posibles plantaciones interiores de marihuana en los domicilios de estos tres bloques inspeccionados.