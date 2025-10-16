La AFA de la Escuela Prat de la Riba de Reus reanuda las movilizaciones

Fotografía de archivo de una movilización de la comunidad educativa de la Escuela Prat de la Riba.Cedida

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la Escuela Prat de la Riba reanudará las movilizaciones ciudadanas el próximo viernes 24 de octubre a las 15:55 horas. Esta acción se realiza para insistir en el Ayuntamiento de Reus en la necesidad de pacificar el entorno de la escuela y, concretamente, de consolidar los cortes de tráfico en la avenida President Companys durante las horas de entrada y salida. Esta medida ya demostró ser un éxito en la prueba piloto de junio de 2025.

La movilización se enmarca dentro de la campaña Revolta Escolar y coincide con la jornada europea Streets for Kids (Calles para los niños), que promueve entornos escolares más seguros y saludables.

Es el tercer curso que la comunidad educativa de la Escuela Prat de la Riba se ha movilizado de manera constante para reclamar medidas efectivas que garanticen un entorno seguro y saludable para los niños.

La AFA recuerda que el informe de la prueba piloto en la avenida President Companys demostró de manera concluyente que la pacificación del entorno no sólo evita el riesgo de atropello, sino que también mejora la convivencia y la calidad de vida de la comunidad educativa.