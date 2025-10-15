EasyJet estrenará dos nuevas rutas aéreas que conectarán Reus con Bristol y Newcastle en 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Reus contará con dos nuevas rutas aéreas que conectarán la Costa Daurada con Bristol y Newcastle en 2026. La conexión con Bristol se iniciará el 25 de junio con dos vuelos semanales los jueves y domingos que se alargarán hasta el 22 de octubre. Con respecto a los vuelos a Newcastle, empezarán el 1 de agosto con dos frecuencias semanales todos los miércoles y sábados hasta el 24 de octubre. Estas dos rutas serán operadas por la compañía EasyJet, quien ya tiene conexiones desde el aeropuerto de Reus con Belfast, Glasgow, Manchester y Londres.

Además de las nuevas rutas anunciadas para el 2026, la actividad en el aeropuerto de Reus también se verá incrementada gracias a la ampliación de las frecuencias de los vuelos con París Orly operados por Vueling, que pasarán de los 2 a los 3 semanales. Esta ampliación en la actividad es fruto del trabajo conjunto de la Mesa Estratégica del Aeropuerto de Reus, que cuenta con el impulso del Patronato de Turismo de la Diputació de Tarragona y que trabaja para un crecimiento sostenido del tráfico aéreo, la diversificación de mercados y operadores y para la desestacionalización, entre otros objetivos.

Desde enero y hasta el mes de septiembre, el aeropuerto de Reus ha recibido este año a 1.184.990 pasajeros, desde el mes de enero en septiembre de este año, un 12,9% más que en el mismo periodo del año pasado. En total, se espera que este año haya un incremento de entre el 13 y el 15% respecto del 2024, llegando al 1,35 millones de pasajeros. Los mercados irlandés y británico representan el 85% del total de pasajeros que pasan por el aeropuerto, pero desde la Mesa del Aeropuerto se trabaja para diversificar el origen y el destino de los viajeros. Este trabajo se ha traducido con las nuevas rutas incorporadas en los últimos años hacia Francia y Alemania, así como en los vuelos chárter hacia la República Checa y Portugal.

Por último, con respecto a la tarea que se hace por desestacionalización, durante el 2015, los meses de temporada baja (abril, mayo y octubre) concentraban sólo un 24% del total de pasajeros, mientras que en 2024 esta proporción creció hasta el 33,5%.