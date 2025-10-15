Decenas personas protestan por Reus con motivo de la huelga por Palestina

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Decenas de personas han iniciado a primera hora de la mañana del miércoles una protesta por las calles de Reus con motivo de la huelga por Palestina. Los manifestantes se han ido moviendo por diferentes calles de la ciudad con cánticos de «no es un conflicto, es un genocidio» o «Palestina libertad». Todos ellos encabezaban una pancarta donde se podía leer «Por la libertad de los pueblos». Los participantes han pasado por la estación de bus de Reus y por los juzgados, entre otros lugares.

Estas acciones han sido convocadas por varios sindicatos, organizaciones y colectivos de la ciudad de cara a la Huelga General del 15 de octubre. A las 8 h de la mañana han hecho un primer piquete, que ha salido desde la plaza Gabriel Ferrater al Barrio Fortuny; a las 9:30 h, se ha hecho un segundo piquete en la avenida Marià Fortuny con el camino de Valls. Las actividades por la mañana concluirán a las 12 h, en la plaza Mercadal, con una concentración y se reanudarán por la tarde, a las 18 h, con la manifestación que iniciará en el Mercado del Carrilet.