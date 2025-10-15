El Ayuntamiento de Reus estudia la futura remodelación del barrio Mare Molas: «Es una deuda de la ciudad»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus confirma que está ya trabajando en una reforma urbanística por la calle Mare Molas. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ya adelantó las intenciones durante una entrevista concedida a este rotativo el pasado mes de junio, en que aseguraba que «la primera actuación importante es Doctor Ferran», pero que a continuación iba Mare Molas, ya que «es una deuda histórica». Incluso la alcaldesa se atrevía a marcar el año 2026 como objetivo para arrancar una actuación de reforma urbanística en el barrio. Ahora ha sido el concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos, que en declaraciones a Diari Més confirma que desde la concejalía que encabeza están ya trabajando en esta remodelación que, insiste, «es una deuda con esta zona de la ciudad».

Para el concejal, esta deuda es tan reconocida que afirma que dispone del consenso por parte de diferentes grupos municipales del consistorio reusense y que es un hito que «queremos alcanzar como gobierno municipal y también como Ayuntamiento». «Ha habido muchos plenarios y campañas electorales en que ha salido a debate la necesidad de este barrio para tener una mejora urbanística. Por este motivo, hemos sido en contacto con la asociación de vecinos de la zona y empezamos a trabajar de manera interna en esta línea», afirma Marcos. Con respecto a los detalles de la mejora, todavía se están estudiando y valorando, pero el concejal de Vía Pública asegura que el objetivo es que suponga una «mejora sustancial» del espacio, empezando por una de las reclamaciones históricas del barrio; mejorar el alumbrado público.

«Mare Molas es uno de los barrios donde tenemos detectado una necesidad de mejora con respecto al alumbrado y queremos dar solución, pero esta solución también tiene que ir acompañada de otros elementos urbanísticos», argumenta. Por este motivo, el concejal Marcos apunta que otras modificaciones podrían ser la ampliación de aceras o la plantación de arbolado, pero todas estas dependerán de la valoración que, actualmente, se está haciendo desde la concejalía. Además, otro elemento clave que señala Daniel Marcos que influirá en el alcance del proyecto será la financiación: Todavía no podemos adelantar detalles porque estamos en busca de la financiación y queremos evitar generar expectativas todavía. Obviamente, el proyecto se tendrá que adecuar a la financiación que seamos capaces de captar, porque también claro está que hablamos de un proyecto que puede suponer una inversión considerable».

Por este motivo, descarta establecer ningún calendario por ahora: «Cuando tengamos el resultado lo hablaremos con los vecinos. Todavía está todo demasiado verde para hablar de calendarios y no sé si tardaremos un año o más en dar a conocer más detalles». Ahora bien, el concejal de Vía Pública quiere dejar claro que como gobierno han cogido este compromiso de manera seria.

Reclamaciones históricas

Precisamente, las reivindicaciones de la calle Mare Molas hace años que se repiten y van más allá del actual mandato. Las críticas señalan varios puntos, como por ejemplo la limpieza, que algunos comercios han considerado «insuficiente» y que la calle da imagen «de abandono». Además, también han denunciado en algunas ocasiones el estado de las aceras, con hoyos y desperfectos, aunque el Plan Barri a Barri, con su actuación en Mare Molas a inicios del 2025 enmendó parte de esta problemática.

Ahora bien, una de las grandes críticas compartidas es la deficiente iluminación de la calle, que causa una sensación de inseguridad que en invierno, época con menos horas de luz, incrementa. Según explica el concejal Marcos, este es uno de los aspectos que tienen más claro en cuanto a tenerlo presente en la actuación en el barrio Mare Molas.