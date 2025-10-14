El Freestyle World Tour llega a Reus este sábado

Más de 15 metros de altura y distancias de hasta 30 metros es lo que recorrerán|recurrirán los intrépidos pilotosCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus se convertirá este sábado, 18 de octubre, en la capital mundial del freestyle motocross con la llegada del Freestyle World Tour 2025, el acontecimiento más prestigioso de esta disciplina. El Pabellón Olímpico Municipal acogerá, a partir de las 19.30 horas, un espectáculo único con saltos de más de 15 metros de altura y distancias de hasta 30 metros, que sorprenderán al público con acrobacias espectaculares.

El acto de presentación se ha celebrado este martes por la mañana con la presencia del concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, y el director técnico del tour, Isaac Gómez Firmino, que han destacado “la apuesta de Reus para grandes acontecimientos deportivos y de entretenimiento de nivel internacional”.

Según la organización, la venta de entradas ha sido un éxito, y se espera un pabellón lleno hasta los topes. El público podrá disfrutar de un espectáculo apto para todas las edades, con saltos y figuras tan icónicas como el cliffhanger, el bar attack o el backflip, combinados con un montaje de efectos especiales, explosiones y juegos de luces.

Entre los participantes destacan Daño Torres, campeón mundial del Red Bull X-Fighters; Pedro Moreno, cuatro veces campeón de España; Guillem Navas, doble medalla de bronce en los X-Games; Greg Rowbottom, uno de los riders internacionales más reconocidos, y Raül Lerena, leyenda viva del freestyle.

El Pabellón Olímpico de Reus ha sido escogido por sus grandes dimensiones, versatilidad y características técnicas, factores que lo convierten en un espacio ideal para acoger un acontecimiento de esta magnitud. La cita cuenta con el apoyo de la Concejalía de Salud y Deportes y de Reus Esport i Lleure.

Desde sus inicios en Alemania, el Freestyle World Tour ha celebrado más de 200 acontecimientos por todo el mundo, con más de un millón y medio espectadores. Cada parada de la gira combina la competición deportiva con un gran espectáculo visual, pensado para cautivar tanto niños como adultos.