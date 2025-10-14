Detenido en Reus por varias estafas telefónicas haciéndose pasar por trabajador de un banco

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles de la semana pasada en Reus a un hombre de 21 años como presunto autor de seis delitos de estafa con los que habría conseguido más de 11.000 euros. Los agentes iniciaron en el mes de mayo en Martorell una investigación sobre varios casos por estafa de la modalidad conocida como Voice Phishing.

Esta estafa se basa en un contacto inicial con la víctima donde el autor se hace pasar por personal acreditado de su entidad bancaria. El estafador dice a la víctima que se están haciendo movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria y que transfiera urgentemente su dinero en otra cuenta bancaria. En este momento, el miedo de la víctima a perder el dinero y la credibilidad que el autor de la estafa tiene porque facilita toda una serie de datos personales de la víctima, le hacen pensar que realmente habla con su banco, llevándolos al engaño y a la autorización de movimientos bancarios no queridos.

A raíz de la investigación se localizó un total de seis víctimas que habían sufrido estafas por valor de más de 11.000 euros. Paralelamente, el autor material de la estafa utilizaba a otras personas que se daban de alta en líneas telefónicas, desde las cuales llamaba a las víctimas y de esta forma, no aparecer como titular de aquellos números de teléfono que utilizaba para las estafas, igual que en las cuentas que recibían las transferencias fraudulentas, a nombre también de testaferros.

Finalmente, mossos de investigación de Reus, que también tenían una investigación abierta por delitos de estafa del mismo autor, localizaron, identificaron y detuvieron al autor, el pasado 8 de octubre, en Reus, donde se desplazaron los investigadores de Martorell para detenerlo por las seis estafas investigadas desde Martorell.