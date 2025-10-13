Dos heridos en un accidente en Reus, donde una de las conductoras dio positivo en alcoholemia

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas el domingo la tarde como consecuencia de un accidente en la avenida Salou de Reus. En este, el choque fue por persecución con cuatro vehículos implicados.

La Guardia Urbana de Reus y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se activaron hasta el lugar . Allí atendieron a dos personas, dos de los conductores, que fueron trasladados hasta el Hospital Sant Joan de Reus con pronóstico leve.

Por su parte, se realizaron las pruebas de alcoholemia en los conductores y una de ellas dio positivo (0,48 mg/l). Por este motivo se lo investiga como presunta autora de un delito contra la seguridad vial para conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y encontrarse implicada en un accidente de tráfico como presunta causante del siniestro viario. Además, su vehículo fue inmovilizado y trasladado hasta el depósito municipal.