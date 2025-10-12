Imagen de archivo de un Euromed a la estación del Campo de Tarragona.ACN

Un tren Euromed con 300 pasajeros a bordo ha quedado parado este domingo al mediodía en Reus por una avería en el pantógrafo, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, de que ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.

La incidencia se ha producido por los alrededores de las 14.00 horas a la altura de la Boella y los técnicos han trabajado para resolver la incidencia.

Renfe ha detallado que otro convoy se ha desplazado ya a la zona y ha remolcado el tren afectado hasta su destino en Barcelona.