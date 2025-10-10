Licitan la redacción del proyecto del refugio climático de la escuela Eduard Toda de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación la redacción del proyecto de renaturalización del patio de la Escuela Eduard Toda. Con este ya son cinco los proyectos de refugios climáticos en los patios de los centros educativos de Reus que impulsa el Ayuntamiento. Los otros cuatro están en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel, y actualmente ya están en obras

Las actuaciones de naturalización tienen como objetivo adaptar los patios al contexto climático de aumento de temperaturas generando zonas de estancia confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Además de mejorar el confort de los patios para usos escolares, estos espacios naturalizados también se pueden plantear para ser espacios accesibles a toda la ciudadanía en horario no escolar.

El proyecto ejecutivo de la naturalización del patio de la Escuela Eduard Toda se basará en el proyecto básico redactado por el despacho El globus vermell y financiado por el Departament d'Empresa i Treball.

El contrato de Servicio de redacción del proyecto ejecutivo y dirección de obra de las obras de naturalización del patio de la escuela Eduard Toda sale con un presupuesto de licitación de 14.641 euros (IVA incluido)

Cuatro refugios climáticos en obras

El Ayuntamiento de Reus tiene actualmente en obras las intervenciones de naturalización de entornos escolares y refugios climáticos en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel. Los cuatro proyectos suponen la primera fase del Plan de Refugios Climáticos de Reus. Las obras avanzan según el plazo previsto.

El contrato se adjudicó a la empresa M. I. J Grusa SA con un presupuesto de 1.027.643,31euros (IVA incluido). Las obras se enmarcan en el RENATUReus.