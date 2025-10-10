A licitación las obras de reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación el contrato de obras para la reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre. La actuación forma parte del proyecto para renovar íntegramente el edificio y la museografía elaborado por NAM ARQ Studio S.L. con la colaboración de STOA, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y adaptar los espacios a las nuevas necesidades técnicas y expositivas.

La obra que sale a licitación contempla la reforma de la sala inmersiva situada en la tercera planta del Gaudí Reus, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y experiencia del visitante. En este sentido, se creará una nueva sala inmersiva que transforme radicalmente la experiencia expositiva y museográfica de este nivel.

Con todo, la reforma busca mejorar las condiciones de uso, reforzar el relato expositivo y crear un espacio inmersivo de referencia, potenciando la experiencia del visitante y la proyección cultural del museo. El contrato de obras sale con un presupuesto de licitación de 654.910,03 euros (IVA incluido).