A licitación las obras de reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 654.910,03 euros

Presentación del proyecto ganador del concurso de ideas de renovación del Gaudí Centro.

Presentación del proyecto ganador del concurso de ideas de renovación del Gaudí Centro.Ayuntamiento Reus

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación el contrato de obras para la reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre. La actuación forma parte del proyecto para renovar íntegramente el edificio y la museografía elaborado por NAM ARQ Studio S.L. con la colaboración de STOA, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y adaptar los espacios a las nuevas necesidades técnicas y expositivas.

La obra que sale a licitación contempla la reforma de la sala inmersiva situada en la tercera planta del Gaudí Reus, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y experiencia del visitante. En este sentido, se creará una nueva sala inmersiva que transforme radicalmente la experiencia expositiva y museográfica de este nivel.

Con todo, la reforma busca mejorar las condiciones de uso, reforzar el relato expositivo y crear un espacio inmersivo de referencia, potenciando la experiencia del visitante y la proyección cultural del museo. El contrato de obras sale con un presupuesto de licitación de 654.910,03 euros (IVA incluido).

