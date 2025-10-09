Expertos analizan en Reus cómo demostrar los beneficios de los frutos secos para la salud

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

28 expertos procedentes de cinco continentes participan en el congreso internacional organizado este jueves y viernes por la Universidad Rovira i Virgili en Reus. Los investigadores debaten sobre las nuevas líneas de investigación para demostrar los beneficios de los frutos secos.

El presidente de la International Nut and Dried Fruit Council, Jordi Salas-Salvadó, ha explicado que hay varios estudios que indican que el consumo de estos alimentos reduce el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. «Los científicos queremos cambiar las recomendaciones, ya que tenemos tanta evidencia para decir que los frutos secos tienen beneficios para la salud», ha afirmado. En el encuentro, también se tratará la importancia de la sostenibilidad.