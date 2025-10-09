Archivan el expediente sobre la gestión de los suelos del complejo Riera de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agència de Residus de Catalunya ha resuelto favorablemente el expediente informativo sobre la gestión de los suelos excavados durante la construcción del complejo Riera, confirmando que todos los trabajos de excavación y gestión de tierras se ajustan al plan de excavación aprobado y se han realizado bajo la supervisión de la dirección ambiental de la obra.

Después de finalizar la excavación, se han realizado 24 muestras de suelo remanente. Sólo una de estas muestras ha presentado concentraciones puntuales, bajas y aceptables de arsénico y bario, probablemente de origen natural.

Según la resolución de la agencia, una vez finalizadas las actuaciones, el estado final del terreno no supone ningún riesgo para la salud y no requiere de ningún análisis adicional ni la implementación de planes de control o seguimiento periódico específicos.

En este sentido, la Agencia da el expediente por finalizado y archivado ya que se han cumplido debidamente todas las prescripciones normativas.

Esta decisión confirma que el Ayuntamiento de Reus ha sido riguroso en todo momento con el cumplimiento de la normativa relativa a gestión de las tareas de excavaciones previstas, velando por la seguridad del vecindario próximo a las obras. Se han respetado en todo momento los procedimientos y las medidas preventivas tanto de la de gestión de tierras y residuos como de seguridad y salud durante las obras.

Hay que recordar que en un informe previo, la misma Agència de Residus de Catalunya, ya determinó que la presencia de suelos alterados no suponía un riesgo para la salud y no se consideraba un suelo contaminado.