Los reusenses podrán formar parte de la comunidad de autoconsumo compartido del IMFE Mas Carandell

El Ayuntamiento de Reus ha abierto la convocatoria para formar parte del autoconsumo compartido municipal vinculado a la instalación fotovoltaica del edificio del IMFE Mas Carandell. Una vez aprobadas las bases definitivas y la convocatoria, el Ayuntamiento da un paso más en la implantación de este proyecto pionero, impulsado a través de la empresa municipal Reus Energia, que tiene como objetivo fomentar el autoconsumo compartido y reducir la factura eléctrica de las familias, autónomos y empresas.

La energía de los paneles fotovoltaicos instalados en el tejado del IMFE Mas Carandell será compartida con los vecinos y vecinas que tomen parte. Además de beneficiarse del ahorro en la factura de la luz, los participantes dispondrán de una aplicación de gestión energética y del acompañamiento de un gestor especializado que los asesorará periódicamente.

La instalación fotovoltaica de Mas Carandell tiene una potencia nominal de 40 kWn y una producción anual querida de 61.504 kWh. El 50% de la energía generada se destinará al autoconsumo del edificio y el otro 50% se compartirá con usuarios residenciales y terciarios del entorno, en un radio de hasta 2.000 metros del contador de generación. Este radio incluye a 70.564 habitantes de la ciudad, según datos del Geoportal, que podrán optar a formar parte de esta comunidad de autoconsumo.

Beneficios

Los miembros del autoconsumo compartido municipal de Reus podrán escoger entre diferentes modalidades de participación (de 0,5 kWp hasta 2 kWp), con cuotas anuales a partir de 66€ + IVA. Los ahorros estimados en la factura oscilan entre los 90 € y más de 400 € anuales, según la modalidad escogida, con una reducción de emisiones de CO₂ que puede llegar hasta los 640 kg por persona y año.

Este modelo permite disfrutar de las ventajas de la energía renovable sin tener que asumir los costes y el mantenimiento de una instalación propia, ya que es el Ayuntamiento de Reus quien gestiona toda la infraestructura.

«El autoconsumo compartido municipal de Reus es una iniciativa que busca reducir la dependencia energética y promover a un modelo más sostenible y justo. Con este proyecto, Reus se sitúa a la vanguardia de las políticas locales de energía verde y transición ecológica», ha manifestado el concejal del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio.

Solicitudes de participación

Los vecinos y vecinas interesados podrán presentar su solicitud a través de la Seu Electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en un periodo de 30 días hábiles hasta el 17/11/25.

Pueden participar todas las personas residentes en Reus —tanto propietarios como arrendatarios— que vivan dentro de un radio de 2.000 metros respecto a la instalación fotovoltaica del IMFE Mas Carandell.

El próximo jueves, 16 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cívico Mestral tendrá lugar una presentación del proyecto abierta a todos los vecinos y vecinas para informarles de su funcionamiento.