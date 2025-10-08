Las obras de la calle Ample llegan a la plaza Llibertat: se prepara el nuevo vial de circulación

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Les obras de reurbanización de la calle Ample y la plaza del Pintor Fortuny han llegado a la plaza de la Llibertat. Los operarios han empezado a trabajar esta semana en el actual paso de emergencias, situado junto a la entrada al parking municipal Llibertat más próxima al Condesito. Fuentes municipales apuntan que la actuación forma parte de la segunda fase del proyecto, que empezó con la llegada de septiembre, y que permitirá habilitar un nuevo vial de circulación que separará la plaza de la Llibertat de la plaza del Pintor Fortuny.

Les fuentes recuerdan que la intervención urbanística prevé que el tramo de la plaza del Pintor Fortuny de delante del edificio de la Caixa y en torno al monumento sea a un solo nivel y 100% para el uso de peatones, de forma que los vehículos tendrán que utilizar el nuevo carril. «Ahora se adelanta en la obra de este nuevo vial, dejando sin afectación la parte de la plaza Pintor Fortuny, y pudiendo liberar el espacio por las fiestas de Navidad, haciendo pasar los vehículos por el nuevo vial», concretan.

La segunda fase de obras de reforma de la calle Ample, que abarca el tramo entre las plazas del Víctor y de la Llibertat, empezó a inicios de septiembre. Consistirá en el ensanchamiento de las aceras, la igualación del terreno a un solo nivel y la supresión de plazas de aparcamiento, dando prioridad a los peatones. La intención del Ayuntamiento es que este paso esté terminado a mediados de noviembre, coincidiendo con la campaña del Black Friday.

Entonces, quedará centrarse en la tercera y definitiva pata, que incidirá de manera directa en las plazas de la Llibertat y del Pintor Fortuny. Se reubicará la escultura del Condesito para incrementar su monumentalidad y se aumentarán los espacios destinados al disfrute y el paseo de la población. La concejala jefe del área de Urbanismo, Marina Berasategui, concreta que estos trabajos no arrancarán hasta después de Reyes «para poder garantizar una campaña de Navidad con las menores afectaciones posibles para los comerciantes». El edil remarca que el proyecto en su conjunto se ha ido trabajando «con proximidad», con reuniones periódicas con el vecindario, para poder ir adaptándose. «El resultado es que sea un eje cívico y de actividad comercial, una centralidad muy importante», reflexiona.