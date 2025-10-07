El V Concert Solidari en Reus recaudará fondos para la Asociación Supérate

El precio de la entrada para el concierto es de 10€, los cuales irán destinados íntegramente a la Asociación Supérate.Cedida

Este martes se ha presentado a la Cámara de Comercio de Reus el V Concierto Solidario a beneficio de la Asociación Supérate, que trabaja con personas con condición del espectro autista.

El concierto de este año cuenta con el apoyo de Mémora, la organización de la Cámara de Comercio de Reus, Mémora Fundación y la colaboración del Ayuntamiento de Reus, el Arciprestazgo de Reus, la Unión de Tenderos y El Vuelco.

Tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 20:30 horas en la Prioral de Sant Pere e irá a cargo de la Asociación DoMiFa, formada por 12 corales y 250 cantantes, que presentará el proyecto CANONADES, dirigido por David Molina Font. Según su director, “con este proyecto pretendemos dar cañerías a los problemas y hacerlo con música nos parecía la mejor manera”.

El precio de la entrada es de 10 euros, que se destinarán íntegramente a la Asociación Supérate, también se podrá colaborar a través de una Fila 0 el día del concierto. Los fondos recaudados se destinarán a actividades sociales de la entidad a lo largo del año.

El vicepresidente de la Cámara, Jaume Batista, ha destacado que “la Cámara estará siempre al lado de iniciativas como estas porque el servicio a la humanidad es la mejor obra de vida”. Por su parte, el director de Mémora, Javier Ríos, ha remarcado que “organizar conciertos solidarios es muy importante para dar visibilidad a entidades como la Asociación Supérate”.

Desde la Asociación Supérate, Mònica Bellido ha agradecido que su entidad haya sido escogida este año y ha señalado que “actos como este nos animan a salir adelante y nos ofrecen una oportunidad de visibilizar la condición del espectro autista”.