El césped del Estadio de Reus se prepara para la nueva temporada con una resiembra

Los trabajos se han iniciado con el rascado del terreno de juego y la resiembra de la variedad de invierno.Cedida

El Ayuntamiento de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, ha iniciado esta semana los trabajos de resiembra del campo principal del Estadi Municipal, una actuación que da continuidad a la inversión realizada el año pasado para disponer de un césped en condiciones óptimas durante toda la temporada.

La resiembra, que tradicionalmente se realiza entre septiembre y octubre, permite preparar el terreno para que esté en buenas condiciones durante todo el año. Los trabajos han empezado con el rascado del terreno y la implantación del césped de invierno, que convivirá con el césped de verano. El césped de verano, adaptado a altas temperaturas, con menos necesidades hídricas y más resistencia en enfermedades y malas hierbas, sirve de base para reforzar el césped de invierno y aportar densidad, uniformidad y resistencia en el terreno de juego.

Este sistema supone un proceso largo, y la transición completa a la combinación de céspedes se prevé que requiera uno o dos años más de resiembras, dependiendo de la evolución de la implantación. Esta temporada, a causa del calendario de partidos, no será posible disponer del periodo mínimo de descanso de tres semanas necesario para que el césped germine y arraigue de manera óptima, por lo cual las tareas se prolongarán y los efectos serán visibles para jugadores y público durante algunas semanas.

Una vez finalizada la resiembra del campo principal, está previsto continuar con el campo de entrenamiento de césped natural, asegurando así que todo el complejo deportivo disponga de un terreno en condiciones para toda la temporada.